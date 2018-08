Kleine hondjes liegen over hun lengte Annick Wellens

09 augustus 2018

20u08 0 Wetenschap & Planeet Als je een kleine hond hebt, is de kans groot dat hij onzeker is over zijn lichaamslengte. Nog groter is de kans dat hij erover liegt tegen andere honden. En niet door extra luid te blaffen…

Honden plassen niet alleen tegen een boom om hun territorium af te bakenen. Ze doen het ook om soortgenootjes duidelijk te maken dat ze niet met zich laten sollen. En hoe kleiner de hond is, hoe duidelijker hij dat wil maken. Hoe hij dat precies doet? Door zijn poot extra hoog op te tillen. Dat ontdekten onderzoekers en demonstreren ze in een artikel in het tijdschrift Journal of Zoology.



Zo markeren ze lantaarnpalen, bomen, struiken en tal van andere objecten (hondenbaasjes weten wel hoelang het kan duren om de hond uit te laten). En bij zulke geurmarkeringen buiten ze de hoogte maar al te graag uit. Op die manier tracht het oerinstinct ongelukkige confrontaties met grotere dieren te vermijden. Bovendien willen ze de geur van andere honden gewoon aftroeven. En om dat te doen, moeten ze hun pootje simpelweg wat hoger optillen.

Moeilijker dan het lijkt

Het onderzoek verliep niet van een leien dakje voor de onderzoekers. Ze bestudeerden maar liefst 45 verschillende honden door twee jaar lang wandelingen met hen te maken. Ze liepen met opzet langs talrijke bomen, brandkranen en andere verleidelijke objecten. Eenmaal de hond zijn poot optilde, filmde iemand het manoeuvre dat de hond maakte. Vervolgens markeerden ze het exacte punt waar de hond zijn doel had geraakt. “Op die manier verspilden we enorm veel kostbare tijd”, aldus McGuire, een van de onderzoekers. “Sommige honden misten, na uitvoerig te snuffelen, immers volledig hun doel.”