Kinderartsen slikken Lego-hoofdjes in om typische angst van ouders te verzachten: "Geen stress, het komt er gewoon weer uit"

27 november 2018

14u13

Bron: The Guardian 0 Wetenschap & Planeet Kinderartsen uit Australië en het Verenigd Koninkrijk hebben er een nogal opmerkelijk onderzoek opzitten. Ze slikten Lego-hoofdjes in en onderzochten hoelang het duurde voor die weer via de natuurlijke weg het licht zagen.

Speelgoedonderdelen worden geregeld ingeslikt door kinderen en dat zorgt voor veel ongerustheid bij ouders. In de meeste gevallen komen de stukjes er echter gelukkig gewoon weer via de natuurlijke weg uit. Ook Lego-hoofdjes, zo blijkt.

Fart-score

Voor de kersteditie van de ‘Journal of Paediatrics and Child Health’, waar geregeld eigenzinnige studies passeren, slikten zes pedriatische gezondheidsspecialisten tegelijkertijd een Lego-hoofdje van 10 millimeter bij 10 millimeter in. “In de nobele traditie van zelf-experimentatie” deden ze dat zelf, klinkt het in hun onderzoekspaper. Ze ontwikkelden vervolgens hun eigen maatstaven. Zo was er ‘de hardheid en transit van de ontlasting’-score, oftewel Shat-score (Stool Hardness and Transit, red), en de ‘Gevonden en teruggehaalde tijd’-score, oftewel de Fart-score (Found and Retrieved Time, red).

Gemiddeld 1.7 dagen

De Fart-score – hoeveel dagen het duurt voor de Lego om door de darmen te gaan – bleek tussen de 1.1 dagen en 3 dagen, met een gemiddelde van 1.7 dagen. De Shat-score hanterend, ontdekten de dokters dat de consistentie van hun stoelgang niet veranderd was. Ze vergeleken vervolgens beide scores om te bekijken of een zachtere ontlasting een snellere terugkeer betekende, maar ze vonden geen correlatie. Niemand had ook maar iets van last of pijn ervaren. Er was enig bewijs dat vrouwen beter waren in het doorzoeken van hun stoelgang, maar dat kon niet statistisch gevalideerd worden.

Geruststelling

Grace Leo, een van de auteurs van de paper, hoopt dat het rapport mensen doet glimlachen, maar ook en vooral bange ouders kan geruststellen: het is oké als je koter plots één van zijn Legomannetjes onthoofdt en het kopje binnenspeelt.

Uiteraard wil de wetenschapster wel waarschuwen dat ouders medisch advies moeten inwinnen als hun kinderen speelgoeddelen inslikken die scherp zijn, langer dan 5 centimeter of breder dan 2,5 centimeter zijn en bij het inslikken van magneten, muntstukken, batterijen, … Ook als de kindjes pijn ervaren, is het recht naar de dokter geblazen.

Bij Lego-hoofdjes moeten ouders dus echt niet in de stoelgang van hun kinderen zitten prikken. Tenzij het figuurtje heel geliefd is

Maar smalle, gladde, plastic stukjes? Die komen er gewoon weer uit. Of de ingewanden van kinderen niet anders reageren? “Er is weinig bewijs om dat te denken”, aldus Leo. “Integendeel, het is zelfs denkbaar dat objecten sneller passeren door een meer onvolwassen darm.” “Bij Lego-hoofdjes moeten ouders dus echt niet in de stoelgang van hun kinderen zitten prikken”, besluit ze. “Tenzij het figuurtje heel geliefd is.”

