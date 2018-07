Kijk omhoog! Volgende vrijdag totale maansverduistering ADN

20 juli 2018

23u14

Bron: Belga 8 Wetenschap & Planeet Op vrijdagavond 27 juli is er vanaf 21.30 uur 1,5 uur lang een totale maansverduistering te zien. Dat meldt de volkssterrenwacht Mira uit Grimbergen. Het is volgens Mira al een drietal jaren geleden dat we een dergelijke spektakel is ons land nog konden meemaken.

De verduistering start al wanneer de maan nog diep onder de horizon steekt en is in België pas te zien als ze opkomt omstreeks 21.27 uur. Dat is nauwelijks enkele minuten voor het begin van de totaliteit van de verduistering. "Vanaf dan zullen we een mooi zicht hebben op de volledig verduisterde maan die dan heel subtiel rood-bruin kleurt tot ze omstreeks 23.15 uur weer beetje bij beetje uit de aardschaduw te voorschijn komt. Omstreeks 00.20 uur is het echte spektakel weer voorbij en de volle maan weer op volle sterkte", aldus Mira.

De volkssterrenwacht zal die avond zijn deuren openen van 22.00 uur tot ongeveer 01.00 uur 's nachts. Bezoekers kunnen die avond op Mira niet enkel de verduisterde maan waarnemen met de vele aanwezige telescopen en krachtige verrekijkers. Er zijn ook tal van andere bezienswaardigheden aan de hemel te zien zoals de planeten Venus, Jupiter, Mars en Saturnus. "Daarnaast zullen we ook het Internationale Ruimtestation zien overkomen en tonen we tal van nevels, sterrenhopen en dubbelsterren waar de zomerhemel zo rijk aan is", aldus Mira. Alles is ook live te volgen op het YouTube-kanaal van Mira.