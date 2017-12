Kerstwonder in Planckendael: baby-olifantje geboren, kies hier mee een naam HA ADN

09u50

Bron: Planckendael, Belga 5006 Planckendael Suki (geliefde), Sumalee (beeldschone bloem) of Sawadee (goeiedag): welke naam moet het olifantje volgens jou krijgen? Wetenschap & Planeet Dubbele kerstvreugde in Planckendael. In de olifantentempel van de dierentuin is gisteren een olifantje geboren. Het jong en de moeder, May Tagu, de zus van Kai-Mook, stellen het goed. De dierentuin vraagt aan het grote publiek om een naam te helpen kiezen.

May Tagu is na 629 dagen zwangerschap bevallen. Het olifantje is een vrouwtje en weegt zo'n 85 tot 90 kilo. Planckendael is verheugd met de geboorte, want de eerste baby van May Tagu, Baby Q, overleed in 2015 kort na de geboorte aan leverfalen. May Tagu toont zich een zorgzame moeder voor haar tweede baby. "May Tagu is echt een schitterende jonge mama", zegt verzorger Ben Van Dyck. "De baby dronk al drie keer moedermelk dus alles verloopt volgens plan. Na alle zorgen die we twee jaar geleden hadden over Baby Q is het heerlijk om nu te zien dat het goed gaat. Bovendien is het een kerstbaby. We zijn heel gelukkig."

Het pasgeboren olifantje is erg waardevol voor het kweekprogramma van de bedreigde Aziatische olifant.

Kies een naam

De verzorgers van Planckendael roepen jouw hulp in voor het kiezen van een naam voor het kalf. Dit jaar krijgen alle baby’s een naam met een S, dus ook dit wonder. Op het YouTube-kanaal van Planckendael staat de top drie van de verzorgers: Suki (geliefde), Sumalee (beeldschone bloem) of Sawadee (goeiedag). Via onderstaande video kan je jouw stem uitbrengen.

Het grote publiek kan het kleintje vanaf morgen bewonderen. Abonnees van ZOO Antwerpen en Planckendael kunnen vandaag om 14 uur al een exclusief kraambezoek brengen.

Nog olifantjes op komst

De olifantenkudde zal de komende maanden nóg aangroeien. Kai-Mook en Phyo Phyo zijn immers ook zwanger. Kai-Mook zal wellicht binnen dit en drie weken haar eerste jong op de wereld zetten. "Voor haar is dit een hele goede oefening, ze heeft nu gezien wat haar te wachten staat en leert van haar grote zus", aldus Ilse Segers, woordvoerder van Planckendael. Phyo Phyo, de moeder van May Tagu en Kai-Mook, zal wellicht in mei bevallen.

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts kwam meteen kennismaken met het nieuwe olifantje en bood spontaan aan om peter te worden. "Ik ben al peter van Qiyo, dus voor deze nieuwe kan ik ook wel zorgen", klonk het.

BELGA

