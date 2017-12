Kerstwonder in Planckendael: baby-olifantje geboren, kies hier een naam HA

09u50

Bron: Planckendael 3640 Planckendael Suki (geliefde), Sumalee (beeldschone bloem) of Sawadee (goeiedag): welke naam moet het olifantje volgens jou krijgen? Wetenschap & Planeet Dubbele kerstvreugde in Planckendael. In de olifantentempel van de dierentuin is gisteren een olifantje geboren. Het jong en de moeder, May Tagu, de zus van Kai-Mook, stellen het goed, staat in een persbericht. De dierentuin vraagt aan het grote publiek om een naam te helpen kiezen.

May Tagu is na 629 dagen zwangerschap bevallen. Planckendael is verheugd met de geboorte, want de eerste baby van May Tagu, Baby Q, overleed in 2015 kort na de geboorte aan leverfalen. May Tagu toont zich een zorgzame moeder voor haar tweede baby. Het pasgeboren olifantje is erg waardevol voor het kweekprogramma van de bedreigde Aziatische olifant.

"Na alle zorgen die we twee jaar geleden hadden over Baby Q is het heerlijk om nu te zien dat het goed gaat. Bovendien is het een kerstbaby. We zijn heel gelukkig", reageert coördinator Ben.

Kies een naam

De verzorgers van Planckendael roepen jouw hulp in voor het kiezen van een naam voor het kalf. Dit jaar krijgen alle baby’s een naam met een S, dus ook dit wonder. Op het YouTube-kanaal van Planckendael staat de top drie van de verzorgers: Suki (geliefde), Sumalee (beeldschone bloem) of Sawadee (goeiedag). Via onderstaande video kan je jouw stem uitbrengen.

Het grote publiek kan het kleintje vanaf morgen bewonderen. Abonnees van ZOO Antwerpen en Planckendael kunnen vandaag om 14 uur al een exclusief kraambezoek brengen.

De olifantenkudde zal de komende maanden nóg aangroeien. Kai-Mook en Phyo Phyo zijn immers ook zwanger.