Kathy Sullivan is eerste vrouw die diepste punt in de oceaan bereikt nla

14 juni 2020

20u03

Bron: Belga 0 Wetenschap & Planeet Ze is de eerste Amerikaanse vrouw die in de ruimte wandelde en ze vloog samen met Dirk Frimout tijdens diens historische ruimtevlucht. Kathy Sullivan is ook de eerste vrouw die het diepste punt van de oceaan heeft bereikt, zo heeft de Britse openbare omroep BBC vandaag gemeld.

Kathryn Sullivan werd geboren op 3 oktober 1951. Ze is geologe en kwam bij het astronautenkorps van de NASA terecht. Ze maakte drie vluchten met de spaceshuttle, goed voor in totaal 532 uren in de ruimte. Tijdens haar eerste missie werd ze in 1984 de eerste Amerikaanse vrouw om in de ruimte te wandelen.

Meer spraakmakend voor België is dat Sullivan een van de collega's was die Dirk Frimout vergezelden toen hij in 1992 aan boord van het ruimteveer Atlantis de eerste Belg in de ruimte werd. Zelfs ernstige mensen noemden die wetenschappelijke vlucht een Amerikaans-Belgische missie.

Deze week heeft de ex-astronaute weer van zich laten spreken. Zij werd de eerste vrouw om de Challenger Deep te bereiken, of het diepste punt van de wereldzeeën. De Challenger-diepte bevindt zich aan de zuidwestelijke punt van de Marianentrog, dicht bij de Marianen-eilanden en ruim 300 kilometer van het eiland Guam. De diepte bedraagt bijna 11 kilometer.

De eersten om het te bereiken, in 1960, waren de Amerikaanse marineluitenant Don Walsh en de in Brussel geboren Zwitserse oceanograaf Jacques Piccard. Slechts een handvol keer is Deep Challenge bereikt, onder meer door Titanic-regisseur James Cameron, weet de BBC.