Kans op verwoestende stofstormen in de VS meer dan verdubbeld door klimaatverandering

19 mei 2020

14u59

Bron: IPS 2 Wetenschap & Planeet De kans op een Dust Bowl, een periode van verwoestende stofstormen in de Verenigde Staten, is door de klimaatverandering meer dan verdubbeld, zeggen onderzoekers. De laatste keer dat dit gebeurde, was tijdens de Grote Depressie in de jaren 1930.

In de jaren ’30 kampten de VS bijna tien jaar lang met hittegolven en stofstormen in de Great Plains, een gebied dat zich uitstrekt van de staat Texas in het zuiden tot in Canada in het noorden. Landbouwgrond werd in die periode onbruikbaar en tienduizenden boerengezinnen moesten elders op zoek naar werk en eten.

Zeldzaam verschijnsel

“De hittegolven van de Dust Bowl in de jaren ’30 waren zeer zeldzame verschijnselen die we ongeveer eens in de honderd jaar verwachtten”, zegt Tim Cowan, onderzoeker aan de Universiteit van Southern Queensland in Australië, de hoofdauteur van de studie. “Met de huidige uitstootniveaus van broeikasgassen is de kans op dit verschijnsel echter meer dan verdubbeld en kan het zich ongeveer eens in de veertig jaar voordoen.”

Zelfs in de jaren ’30 was de vingerafdruk van de opwarming waarneembaar, zeggen de onderzoekers, hoewel de impact op het weer en het klimaat toen extreem klein waren.

Nu is door de mens veroorzaakte opwarming volgens hen overduidelijk, en zijn de potentiële gevolgen daarvan ook veel ernstiger. “Als extreme hittegolven en droogte de vegetatie reduceren zoals in de jaren 1930, kunnen hittegolven als gevolg daarvan nog sterker worden en de wereldwijde voedselvoorraden bedreigen”, zegt Frederieke Otto, directeur van het Environment Change Institute van de Universiteit van Oxford in het Verenigd Koninkrijk.

“Dit scenario is waarschijnlijker dan ooit, en daarom moeten we snel ambitieuzere aanpassings- en mitigatieplannen ontwikkelen en implementeren.”

Lege graanschuren

Otto baseert haar waarschuwing onder meer op ondersteunende data uit onderzoek dat werd gepubliceerd in maart. Daaruit bleek dat bij droogte die meerdere jaren overspant, zoals tijdens de Dust Bowl, de Amerikaans graanschuren leegraken. Dat zou ook gevolgen hebben voor het wereldvoedselsysteem.

Als zo’n droogteperiode zijn vierde jaar ingaat, is de Amerikaanse export gehalveerd en heeft het land 94 procent van zijn reserves uitgeput, berekenden de onderzoekers.

Het jaar 1936 staat nog steeds in de boeken als het heetste jaar in de Verenigde Staten, maar de temperaturen in zomer lopen er steeds hoger op. De gemiddelde wereldwijde oppervlaktetemperatuur, inclusief die van oceanen, is sinds het pre-industriële tijdperk gestegen met 1,1 graden Celsius.

