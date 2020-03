Kan plasma van herstelde patiënten gebruikt worden tegen coronavirus? Studie bij apen lijkt veelbelovend KVDS

18 maart 2020

17u33 28 Wetenschap & Planeet Wetenschappers hebben ontdekt dat apen bij een besmetting met het coronavirus antilichamen ontwikkelen die voorkomen dat ze opnieuw geïnfecteerd raken bij een tweede blootstelling aan de ziekteverwekker. Dat zou erop kunnen wijzen dat bloedplasma van herstelde patiënten misschien wel gebruikt kan worden om Covid-19 te behandelen, zo staat te lezen in het wetenschappelijk tijdschrift The Scientist.

De Chinese onderzoekers begonnen hun studie toen de uitbraak van het nieuwe coronavirus zich nog in hoofdzaak in China afspeelde. Chuan Qin van het Institute of Laboratory Animal Sciences aan de Chinese Academy of Medical Sciences wilde te weten komen of het mogelijk was om een tweede keer besmet te worden, want daar waren zorgwekkende meldingen over gekomen.

Luchtpijp

Het team bracht het coronavirus aan in de luchtpijp van vier volwassen resusaapjes en merkte korte tijd later hoge doses van het virus op in de neuzen en kelen van de dieren. De ziekte piekte drie dagen na de besmetting. De apen hadden geen trek meer, vermagerden en hadden een versnelde ademhaling. Na vijf dagen werd een van de resusaapjes gedood en onderzocht. Het bleek sporen van het virus te hebben in heel wat lichaamsweefsel en zijn longblaasjes waren ontstoken.





Het bloedserum van de drie andere apen bleek antilichamen te bevatten. Die vielen het eiwit aan waarmee het virus binnendringt in de cellen van zijn slachtoffer. De eerste week na de infectie was het niveau van antilichamen nog laag, maar na drie of vier weken ging dat omhoog.

Na een maand virusvrij

Een maand na het besmetten van de apen bleken ze helemaal virusvrij te zijn. Er werden geen sporen meer gevonden in de neus, keel en anus van de dieren en hun longen zagen er normaal uit.

Daarop werden twee van de drie aapjes opnieuw blootgesteld aan het coronavirus. Ze kregen wel lichte koorts, maar hadden verder geen symptomen. Er werd in hun neus, keel en anus geen spoor van het virus gevonden. Een van de twee dieren werd daarop gedood en ook bij de autopsie werd geen spoor van het virus gevonden in het weefsel van het dier.

Antilichamen

Dat deed de onderzoekers besluiten dat de antilichamen die ontwikkeld waren na de eerste infectie met het coronavirus de apen beschermden tegen een tweede infectie. Ze concludeerden daarop dat de meldingen van menselijke patiënten die een tweede keer besmet leken, vermoedelijk onjuist waren en het gevolg van een fout in de tests. Ze publiceerden hun resultaten zaterdag op de wetenschappelijke site bioRxiv, waar andere onderzoekers nu feedback kunnen geven.

Er blijven echter nog vragen onbeantwoord. Zo is het niet duidelijk hoe lang de dieren precies beschermd zijn tegen het virus; voor korte tijd of levenslang. En of de conclusies ook zomaar opgaan voor mensen is niet duidelijk. Het is wel zo dat niet-menselijke primaten erg gelijkaardige symptomen hebben als mensen.

Andere wetenschappers wijzen er ook op dat het om een heel beperkte studie gaat met amper vier apen. Er zijn langere studies nodig van minstens drie maanden met mensen of dieren om het effect op lange termijn in kaart te kunnen brengen, zo klinkt de kritiek.

Veelbelovend

Desalniettemin wordt de studie als veelbelovend beschouwd. Intussen zijn er al verscheidene andere studies gestart naar therapieën met bloedplasma. Als die positief blijken, kunnen ze alvast gebruikt worden om patiënten te behandelen in afwachting van een vaccin.

