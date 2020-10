Kan je zelf je blootstelling aan luchtvervuiling verminderen? Martijn Peters

01 oktober 2020

01 oktober 2020

Wetenschap & Planeet Zijn mensen in staat om zélf hun blootstelling aan luchtvervuiling in te perken? Een nieuwe wetenschappelijke studie van de Vrije Universiteit Brussel toont aan dat dit helemaal niet zo eenvoudig is.

Het verhaal begint in 2019 wanneer Nicola da Schio 7 Brusselaars selecteert om hun blootstelling aan fijnstof in kaart te brengen. De wetenschapper van het VUB-Cosmopolis Centre for Urban Research keek specifiek naar deeltjes kleiner dan 2,5 micrometer, ook wel gekend als PM2,5. Die worden namelijk in verband gebracht met verscheidene gezondheidsproblemen zoals longaandoeningen, hart- en vaatziektes én problemen met hersenfuncties. Het doel van de studie was om te observeren hoe en in welke mate luchtvervuiling ons leven binnendringt en hoe we dat, indien mogelijk, kunnen vermijden.

Met behulp van sensoren verbonden aan de telefonen van de deelnemers werden hun individuele routines en bloostellingen in kaart gebracht. Op deze manier werd er gemeten met hoeveel PM2,5 ze in contact kwamen bij hun thuis, tijdens transport, en op het werk. Al die data werd vervolgens samen gegoten in een wiskundig model.

We worden niet overal op dezelfde manier aan luchtvervuiling blootgesteld. Er zitten belangrijke verschillen tussen de locaties waar we ons bevinden, maar ook tussen de tijdstippen waarop we dat doen. Nicola da Schio

Dankzij deze unieke combinatie kwamen enkele zaken aan het licht. “We worden niet overal op dezelfde manier aan luchtvervuiling blootgesteld. Er zitten belangrijke verschillen tussen de locaties waar we ons bevinden, maar ook tussen de tijdstippen waarop we dat doen. De belangrijkste hotspots voor individuele blootstelling bleken de woning - vanwege de hoeveelheid tijd die we daar doorbrengen - en transportmiddelen, omdat onderweg de vervuilingsniveaus het hoogst zijn”, zegt da Schio. Ook bleken de verschillen tussen mensen opvallend groot. “Onder meer de precieze woonplek, reistijden en activiteiten zijn zeer bepalend. Maar waar we wonen en welke transportmiddelen we waar nemen maken deel uit van een groter individueel en collectief verhaal dat niet zomaar kan worden veranderd.”

En daarmee wordt ook direct duidelijk hoe complex de situatie wel niet is én hoe moeilijk het is voor mensen om hun blootstelling te beperken. Ook voor mensen die zich heel bewust zijn van het luchtvervuilingsprobleem, want het is maar één van de vele zaken wat door hun hoofd spookt. Het onderzoek legt daarmee ook de tekortkomingen van huidige initiatieven bloot die focussen op het aanmoedigen van gedragsveranderingen. “Luchtvervuiling is een collectief probleem dat om collectieve oplossingen vraagt waarin volksgezondheid, mobiliteit en milieuprioriteiten samenkomen. Vermindering van de uitstoot verdient daarom absolute prioriteit.”