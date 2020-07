Kan dit algoritme corona-uitbraken 3 weken op voorhand voorspellen? kg

03 juli 2020

10u49

Bron: The New York Times 0 Wetenschap & Planeet Een internationaal team van wetenschappers heeft de opzet voor een algoritme ontworpen waarmee corona-uitbraken drie weken op voorhand voorspeld zouden kunnen worden, onder meer op basis van Google-zoekopdrachten en berichten op Twitter. Althans, zo luidt de theorie in een paper die deze week online werd gepubliceerd. De paper werd nog niet beoordeeld door andere wetenschappers.

In de paper, een werk van professoren van onder andere Harvard, Stanford en de Universiteit van Salzburg, wordt uitgelegd hoe het algoritme mee zou kunnen helpen om te bepalen welke coronamaatregelen genomen moeten worden. Het model zou zo kunnen functioneren als een soort “thermostaat”, “om tussentijdse verstrenging of versoepeling van openbare gezondheidsinterventies” te sturen.

Daarvoor doet het algoritme onder meer een beroep op coronagerelateerde tweets en Google-zoekopdrachten, en anonieme locatiedata van smartphones. Die data, in combinatie met de locatiegegevens van de gebruikers, zouden in theorie gebruikt kunnen worden om te voorspellen waar een uitbraak van coronabesmettingen dreigt. Gemiddeld kon het model 21 dagen op voorhand voorspellen waar het virus snel om zich heen zou grijpen, zo schrijven de wetenschappers.

Dokter Google

De paper werd nog niet peer-reviewed, wat wil zeggen dat de conclusies nog niet bevestigd werden door andere experts in het veld. Maar het is alvast niet de eerste keer dat internetdata gebruikt worden in een poging om epidemieën te voorspellen. Volgens The New York Times onderzocht Google in 2008 al of het aantal doktersbezoeken in een griepepidemie voorspeld kon worden met behulp van het aantal zoekopdrachten over grieperige symptomen, zoals “vermoeidheid”, “pijnlijke gewrichten” en “griepmedicijn”.

Dat zogenaamde Google Flu Trends-algoritme leverde echter niet de verhoopte resultaten op. Onder andere werd het aantal doktersbezoeken vaak overschat, bijvoorbeeld omdat mensen tijdens het griepseizoen vaker googelde op zulke zoektermen nadat de aankomende epidemie in het nieuws kwam – en niet per se omdat ze zelf ziek werden.

Combinatie

Maar door online data uit meerdere bronnen te combineren, hopen de wetenschappers van de paper wel bij te dragen aan de ontwikkeling van betere algoritmen om het verloop van het coronavirus te voorspellen. “We zien deze data niet als een vervanging van de traditionele controlesystemen, maar eerder als een mogelijke bevestiging daarvoor”, verklaart Mauricio Santillana, Harvard-professor en één van de hoofdauteurs van de paper, aan The New York Times. “Het is het soort informatie dat beleidsmakers kan helpen om te zeggen: ‘Laten we niet nog een week wachten, maar nu handelen’.”

In België maakt de GEES, de exitstrategiegroep, overigens ook gebruik van een wiskundig simulatiemodel om de coronamaatregelen te sturen. Dat model kan het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames voorspellen op basis van bepaalde parameters, zoals social distancing, lockdowns en hygiëne. Die voorspellingen kan je zelf inkijken én je kan ook zelf een simulatie maken.

