Kan deze neusspray je van een gokverslaving helpen? ep

18u07

Bron: Belga 0 Thinkstock Wetenschap & Planeet Finse wetenschappers starten een onderzoek naar de werking van een neusspray tegen verslaving aan kansspelen. Dat hebben ze vandaag bekendgemaakt.

De spray bevat naloxon, een noodmiddel bij overdosis aan opioïden. Naloxon kan een invloed hebben op de productie van dopamine, een neurotransmitter verbonden aan plezier, die een centrale rol speelt bij verslavingen.

"Spelen gebeurt bij zeer impulsief gedrag. De nood om te spelen is onmiddellijk, het is om die reden dat we een geneesmiddel zoeken met snelle werking. De neusspray werkt binnen enkele minuten", aldus Hannu Alho, professor toxicologie aan het nationaal instituut voor gezondheid en welzijn van Helsinki.

Vrijwilligers die deelnemen aan het onderzoek, Ahlo wil er 130 bijeen krijgen, zullen de spray gedurende drie maanden kunnen gebruiken. De resultaten van de studie moeten binnen anderhalf jaar bekend zijn.