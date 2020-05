Kan Crew Dragon komend weekend vertrekken? Weersvoorspellingen voor zaterdag en zondag alvast somber KVDS

28 mei 2020

14u51

Bron: Belga 0 Wetenschap & Planeet Nadat de weergoden er woensdag al voor hadden gezorgd dat de Amerikaanse president Donald Trump onverrichter zake naar Cape Canaveral vloog om er de eerste ruimtelancering sinds 2011 bij te wonen van Amerikanen die vanop eigen bodem vertrokken, zijn de nieuwe weersvoorspellingen voor zaterdag en zondag opnieuw ongunstig.

Woensdag had een Falcon-9 draagraket van SpaceX vanop het Kennedy Space Center de Crew Dragon met daarin twee astronauten naar het Internationaal Ruimtestation moeten slingeren. Maar zowat een kwartier voor de start, om 22.33 uur Belgische tijd, blies de lanceerdirecteur de missie af, omdat het weer te slecht was.

Zaterdag en zondag is er een nieuw lanceervenster, om respectievelijk 21.22 en 21.00 uur Belgische tijd. Er is volgens de meteowing van de Amerikaanse luchtmacht echter maar 40 procent kans op goed weer. De belangrijkste zorgen zijn regenval en de vorming van aambeeld- en cumuluswolken. Ter vergelijking: woensdag werd de kans op goed weer op voorhand op 60 procent geschat.



Als de lancering dit weekend doorgaat, is de kans in tegenstelling tot woensdag klein dat we er iets van zullen zien in België. De lancering vindt zaterdag een uur vroeger plaats en dat betekent dat het nog licht zal zijn bij ons wanneer de raket een halfuur na haar vertrek overvliegt. De lancering zondag staat nog vroeger gepland.

