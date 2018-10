Jurassic Park in het echt: perfect bewaarde slak gevonden in barnsteen uit tijd van dinosaurussen KVDS

12 oktober 2018

21u24

Bron: Cretaceous Research, National Geographic 3 Wetenschap & Planeet Wetenschappers hebben in een stuk barnsteen de perfect bewaarde resten gevonden van een slak van 99 miljoen jaar oud. Het dier leefde toen de dinosaurussen nog rondliepen op aarde en is met voorsprong het alleroudste exemplaar in zijn soort dat ooit werd ontdekt.

Het stuk barnsteen – fossiel hars van een naaldboom – werd aangetroffen in Myanmar en laat heel gedetailleerd het zachte weefsel van de landslak zien, ondanks het feit dat het specimen amper een halve centimeter groot is. Je kan duidelijk het hoofd, een oog en het achterste deel van het lichaam van het dier zien. Er zit ook een huisje van een tweede slak in het hars, maar dat is minder goed bewaard gebleven.

Verzamelaar

Het fossiel werd twee jaar geleden gekocht van een private verzamelaar en deze week verscheen er een onderzoeksrapport over in het wetenschappelijke tijdschrift Cretaceous Research. De vondst is uitzonderlijk omdat slakken die bewaard werden in barnsteen heel zeldzaam zijn en er bij de meeste van de fossielen alleen een huisje over is. Er werd al eerder zacht weefsel van een slak in barnsteen gevonden, maar dit exemplaar is maar liefst 70 miljoen jaar ouder dan de vorige recordhouder.





“Hars heeft een ongelofelijk potentieel om dingen te bewaren”, aldus paleontoloog Jeffrey Stilwell van de Monash University in Melbourne, een van de auteurs van de studie. “Ze kunnen van organismen die miljoenen jaren oud zijn de kleinste details vastleggen in 3D. Zodat het lijkt of ze gisteren nog maar vast kwamen te zitten in het hars.” (lees hieronder verder)

De wetenschappers ontwikkelden ook een theorie over hoe het fossiel gevormd werd. De slak moet in het vloeibare hars gevallen zijn, waarop de schelp snel onder het plakkerige goedje kwam te zitten. Daardoor kon de slak zich niet terugtrekken in haar huisje. De slak zou daarna geprobeerd hebben om zich uit te strekken in een poging vrij te komen, maar werd daarop zelf door het hars opgeslokt.

Theorie

Paleobioloog George Poinar van de Oregon State University heeft nog een andere theorie. Hij bestudeerde eerder al het zachte weefsel van slakken van 20 tot 30 miljoen jaar oud die vast waren komen te zitten in barnsteen. Volgens hem doen de opgezette zachte delen van deze slak vermoeden dat het dier aangevallen werd door een roofdier. Dat roofdier zou de slak verwond hebben en per ongeluk in het hars hebben laten vallen. Daar bleef ze achter. “Want geen enkel roofdier wil hars op het menu”, aldus nog Poinar.

Hoe het ook zij, de ontdekking kan wetenschappers meer inzicht geven in de rijke biodiversiteit van de tropische bossen uit de Krijtperiode, ongeveer 145 tot 66 miljoen jaar geleden.

Het fossiel wordt momenteel bewaard in het Dexu Institute of Palaeontology in China.