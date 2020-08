Johnson & Johnson heeft akkoord met VS voor 100 miljoen coronavaccins KVDS

05 augustus 2020

15u53

Bron: Belga 0 Wetenschap & Planeet De Amerikaanse farmagigant Johnson & Johnson heeft aangekondigd dat zijn in oorsprong Belgische dochterbedrijf Janssen Pharmaceutica een overeenkomst heeft gesloten met de Amerikaanse overheid voor de productie en levering van honderd miljoen coronavaccins. De Amerikaanse overheid zou een miljard dollar uittrekken voor de deal.

Het onderzoeksvaccin Ad26.COV2.S moet wel nog een goedkeuring of toestemming voor gebruik krijgen van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). De Amerikaanse overheid kan daarnaast nog eens tweehonderd miljoen doses kopen volgens een bijkomende overeenkomst.

Klinische studie

“We schalen de productie in de Verenigde Staten en wereldwijd op om een coronavaccin te leveren voor gebruik in noodgevallen", zegt de Belg Paul Stoffels, vice-voorzitter van het uitvoerend comité en Chief Scientific Officer bij Johnson & Johnson.





De eerste fase van de klinische studie bij mensen van het kandidaat-vaccin is momenteel aan de gang bij gezonde vrijwilligers in de Verenigde Staten en België. Er worden regimes met één en twee doses getest in het klinische programma en er wordt aan gewerkt om een "brede, wereldwijde toegang tot het vaccin te verzekeren" na goedkeuring of autorisatie door regelgevende instanties. Johnson & Johnson wil in de loop van 2021 wereldwijd meer dan een miljard doses leveren, op voorwaarde dat het vaccin veilig en effectief is.

