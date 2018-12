Jill Peeters wint internationale prijs met klimaatstichting ND

05 december 2018

VTM-weervrouw Jill Peeters sleepte dinsdagavond in Venetië de prijs voor ‘beste klimaatoplossing’ in de wacht met haar stichting Climate without Borders. De prijs werd uitgereikt tijdens de “Festival of the Earth”-conferentie van het Italiaanse Centro Mediterraneo sui Cabiamenti Climatici (CMCC) en had als thema communiceren over klimaatbedreigingen en mogelijkheden.

Climate without Borders werd in 2017 opgericht door Peeters, u ook bekend van het weerbericht in onze krant. Het wereldwijde netwerk van weermannen en –vrouwen deelt informatie over het weer en klimaat met elkaar, zodat ze het brede publiek beter kunnen informeren en hen bewust maken van de klimaatopwarming.

“We zijn enorm vereerd,” reageerde de weervrouw. “Het is een eerbetoon aan alle weermannen en -vrouwen van over heel de wereld, die zich inzetten voor de klimaatverandering. Wij zien wat er aan het gebeuren is en maken ons zorgen. Het is belangrijk dat we onze stemmen verenigen.”