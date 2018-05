Je wordt ziek als je niet goed slaapt. Daarom zijn hier de tien belangrijkste slaaptips Ranne Hovius

22 mei 2018

16u16

Bron: De Volkskrant 4

Wie niet goed slaapt, wordt ziek, blijkt uit onderzoek na onderzoek. En omdat er legio slapelozen zijn verschijnen er ook legio boeken over het onderwerp. Het nieuwste is Slaap, van de Amerikaanse neurowetenschapper Matthew Walker. Hier de belangrijkste tips op een rij.

"Mensen doen altijd of 'slaaptekort' iets vreselijks is", verzuchtte de Amerikaanse uitvinder Thomas Edison. Hij deed het zelf met vier tot vijf uur slaap per nacht en wilde de rest van de mensheid stimuleren zijn wakkere voorbeeld te volgen. Mede daartoe ontwikkelde hij de goedkoop te produceren gloeilamp. Twintig jaar nadat in 1913 zijn eerste gloeilamp van de fabrieksband rolde, baadden de meeste huizen in Noord-Amerika en Europa dankzij Edison in elektrisch licht. Fabrieken konden 's nachts doordraaien en thuiswerkers en nachtbrakers hoefden zich niet meer te behelpen met flakkerend kaars- en gaslicht. De nacht was – aldus de Britse psycholoog Richard Wiseman in Nachtrust – de nieuwe dag geworden. Onze biologische klok, die ons tussen schemering en ochtendgloren zo'n acht tot negen uur in slaap probeert te houden door in het donker het hormoon melatonine aan te maken, kon met al dat extra licht gemakkelijk om de tuin geleid worden.

Toch liep het allemaal niet zo'n vaart als Edison had gehoopt. In 1960 sliep het overgrote deel van de mensen nog keurig acht tot negen uur. Pas rond 2000 begint de slaaptijd te dalen en inmiddels slaapt meer dan een derde van de mensen minder dan zeven uur. En dat, zo wordt de laatste jaren steeds duidelijker, is geen goed nieuws. Want hoewel Edison meende dat korter slapen tot een veel grotere productiviteit zou leiden, is de zorgelijke praktijk voor de meeste mensen dat het vooral tot problemen leidt. Tik je 'waarom ben ik...' in Google in, dan maakt de automatische aanvulfunctie van de zoekmachine de zin als eerste optie af met 'zo moe'. Wie voortdurend moe is, is ongeconcentreerd, maakt ongelukken, dommelt in tijdens vergaderingen en loopt kans op een burn-out. Dat weten we, niet zelden uit ervaring, allemaal.

