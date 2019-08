boxx Gesponsorde inhoud Je kinderen bewust maken van jullie energie- en waterverbruik? Pas deze tips en tricks toe Aangeboden door Engie

19 augustus 2019

09u00 0 Wetenschap & Planeet Binnenkort moeten je bengels terug naar school en dat zal je bankrekening geweten hebben. Nieuwe schoolspullen, outfits, een nieuwe hobby … Natuurlijk probeer je op alle mogelijke manieren je budget dan onder controle te houden. Thuis besparen op energie en water is een goed begin. En verrassing: zelfs je kinderen kunnen je daarbij helpen, dankzij deze tips en tricks.

Het groeit niet aan de bomen

“Waarom? Daarom!” werkt helaas niet (meer) bij je kinderen. Als je zuiniger wil leven, is het dus een goed idee om ook uit te leggen waarom jullie dat doen. Voor kinderen lijkt het simpel: een knopje omdraaien en het licht springt aan, de kraan opendraaien en er stroomt water uit. Leg hen op hun maat uit dat het niet zo vanzelfsprekend is en allemaal geld kost. Je kan hen bijvoorbeeld vertellen dat wanneer ze vier uur per dag gamen op de tv met spelconsole (een lcd-tv van tachtig centimeter), ze per jaar twee keer meer verbruiken dan de koelkast met diepvriezer. Misschien krijgen ze dan ook spontaan meer zin om buiten te spelen.

Kies je stokpaardjes

Toegegeven, de belangrijkste besparingen maak je als ouder zelf: het voordeligste energiecontract afsluiten, spaarlampen installeren, energiezuinige toestellen aankopen … Daar kunnen je kinderen niet bijzonder veel bij helpen. Voor hen stel je best een paar concrete, haalbare huisregels op, zoals: “de laatste doet het licht uit”, “elke dag dikketruiendag” of “geen opladers in de stekker laten steken”. Klinkt banaal? De thermostaat een graadje lager zetten maakt echt een verschil op je energiefactuur.

Elke druppel telt

Met een paar eenvoudige inspanningen kan je ook op je waterverbruik besparen. Leer je kroost bijvoorbeeld om het water niet te laten lopen terwijl ze hun tanden poetsen, handen inzepen of shampoo laten schuimen. En krijg je hen zover om de auto te wassen? Haal dan niet de tuinslang boven, maar vul gewoon een emmer.

Vergeet de stekkers niet!

Nog zoiets waar kinderen zelf invloed op hebben: al hun schermpjes en elektrische snufjes. Natuurlijk is het fantastisch als ze die volledig uitschakelen zodra ze er klaar mee zijn. Niet op stand-by of slaapmodus dus, wel volledig uit. Maar je vermindert het sluimerverbruik pas echt als niks nodeloos in het stopcontact blijft steken. Doe samen een rondje door het huis en ga op zoek naar alle opladers of stekkers die ongebruikt in een stopcontact zitten. Ook slim: installeer overal stekkerdozen met een schakelaar en leer de kids om ’s avonds alle stekkerdozen uit te schakelen.

“Maakt dat nu echt zoveel uit?”

We horen het je kinderen al zeggen. De oplossing? Haal er gewoon de harde cijfers bij. Met een beetje slimme technologie kan je perfect weten hoeveel jullie als familie verbruiken. Je ziet ook meteen de impact van jullie inspanningen. Op die manier kunnen jullie er zelfs een wedstrijdje van maken: “deze week moet ons verbruik lager dan vorige week!” Je kan je kinderen ook exact tonen hoeveel water ze verbruiken in de douche én dat omzetten in euro’s. Dat maakt het voor hen veel concreter.

En jij?

Zelf geef je natuurlijk zo veel mogelijk het goede voorbeeld. En wie weet zijn je kinderen na een tijdje zo goed mee met de les, dat ze van jou ook niks minder verwachten. Dan krijg je van hetzelfde laken een broek als jouw oplader nog in het stopcontact zit: “Verspilling!” Of als je zelf te lang onder de douche staat: “Al bijna een kwartier!” Tja, dat moet je er dan maar bijnemen.

