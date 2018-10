Je kan écht sterker uit een depressie komen en wetenschappers willen geheim daarachter doorgronden KVDS

26 oktober 2018

14u58 0 Wetenschap & Planeet Het wordt vaak voorgesteld als een chronische en hopeloze aandoening, waar je moeilijk vanaf komt en makkelijk in hervalt: een depressie. Wie erin verzeilt, is een vogel voor de kat. Maar niets blijkt minder waar. Onderzoek heeft aangetoond dat 10 procent van de patiënten er zelfs sterker uitkomt dan ooit tevoren. En wetenschappers willen nu achterhalen wat hun geheim is.

Het onderzoek naar depressie spitste zich tot nu voornamelijk toe op patiënten: mensen die met depressieve gevoelens worstelden. Volgens de Amerikaanse psychologieprofessor Jonathan Rottenberg wordt daarbij echter een belangrijke groep over het hoofd gezien: diegenen die hun depressie overwónnen. Daarover schrijft hij in het recentste nummer van het wetenschappelijk tijdschrift Perspectives on Psychological Science.

Cijfers

De cijfers zijn best indrukwekkend. Het team van Rottenberg maakte een ruwe schatting van het percentage dat echt opbloeide na zijn depressie en wat bleek? Ongeveer de helft van de patiënten raakte er weer bovenop en was minstens een jaar later nog symptoomvrij. En een vijfde van hen – 10 procent van de oorspronkelijke groep – voelde zich tien jaar later zelfs beter dan ooit.





10 procent lijkt misschien niet veel, maar dat is het wél als je het vergelijkt met de cijfers van mensen die nooit met een depressie te kampen hadden. In die groep vond maar 20 procent dat ze 10 jaar later hoog scoorden op de gelukschaal. “Wie aan een depressie lijdt, heeft dus maar half zo veel kans om gelukkig te worden als iemand die geen depressie heeft”, aldus Rottenberg in The New York Times.

Dat wil de prof graag verder onderzoeken. De ideale manier zou zijn door een grote groep mensen te volgen die een depressie te boven kwam en dat over een periode van verscheidene jaren. Zo wil hij te weten komen wat de verschillen zijn tussen die 10 procent met wie het goed gaat en de anderen. En hoe zij er in tegenstelling tot anderen in slaagden om hun demonen te overwinnen.

Duidelijk patroon

De onderzoekers verwachten niet noodzakelijk dat er een duidelijk patroon zal zijn. Want waar de een geholpen is met pillen, kan een ander meer hebben aan een wekelijkse therapiesessie. Ook het sociaal netwerk en de genen spelen waarschijnlijk een rol. “We zijn heel benieuwd welke factoren de doorslag geven”, aldus Rottenberg. “Het zou niet alleen hoop geven aan mensen met een depressie, je zou hen ook hulpmiddelen kunnen aanreiken waar ze echt iets mee kunnen dóén.” (lees hieronder verder)

Professor klinische psychologie Ernst Koster van de Universiteit van Gent juicht het nieuwe onderzoek toe. “Het traditionele onderzoek is erg bezig met risico’s”, vertelt hij. “Het risico om in een eerste depressie terecht te komen en nog een volgende episode meemaken. Dat is belangrijk, want we moeten die signalen aanpakken en patiënten vooruit trachten te helpen. Maar we mogen niet alleen met die kwetsbaarheidsfactor bezig zijn. We kunnen namelijk veel leren van mensen die hun depressie overwonnen en er zelfs sterker uitkwamen”, gaat hij verder. “Dat kan helpen om het welzijn van andere patiënten te vergroten en hervallen te voorkomen.”

Aan de Gentse universiteit lopen momenteel enkele studies naar factoren die een positief effect hebben op het welzijn van mensen die ooit een depressie meemaakten. Mensen worden er onder meer getraind om zich te focussen op positieve informatie en minder te piekeren.

Wie zelf ooit een depressieve periode meemaakte en (tegen een vergoeding) mee wil werken aan een experimentele studie om het welzijn te vergroten en het risico op hervallen te verkleinen, kan contact opnemen via e-mail met Eowyn.Vandeputte@UGent.be