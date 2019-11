Japanse verkenner Hayabusa-2 op weg naar huis na onderzoek op asteroïde: na reis van 800 miljoen kilometer is hij weer terug ADN

14 november 2019

15u07

Bron: Belga 0 Wetenschap & Planeet De Japanse sonde Hayabusa-2 heeft afscheid genomen van de asteroïde Ryugu en is op weg naar huis. Dat heeft het Japanse ruimtevaartbureau Jaxa meegedeeld.

De tweede Japanse asteroïdeverkenner vertrok in december 2014 om eind juni vorig jaar de 250 miljoen km van ons verwijderde steenklomp Ryugu te bereiken. De sonde heeft succesvol monsters van het oppervlak en voor het eerst van onder dat oppervlak vergaard.

De Hayabusa-2 nam gisteren vervroegd afscheid van Ryugu, om in november of december van volgend jaar na een reis van ongeveer 800 miljoen km op onze planeet terug te zijn. Aanvankelijk was de terugreis voor eind dit jaar voorzien. Wetenschappers hopen door de stalen meer te leren over het ontstaan van ons zonnestelsel. Mogelijk omvatten ze organische moleculen en water.