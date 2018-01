Japanse astronaut bezorgd over groeispurt van zo maar even negen centimeter in drie weken ADN

EPA Astronaut Norishige Kanai. Wetenschap & Planeet Een Japanse astronaut is bezorgd omdat hij al 9 centimeter is gegroeid sinds hij drie weken geleden aankwam in het internationale ruimtestation ISS.

Norishige Kanai schreef op sociale media dat hij bang is dat hij niet meer in een Sojoezraket past als hij in juni terug naar aarde moet komen, meldt de BBC. Astronauten groeien gemiddeld 2 tot 5 centimeter als ze in de ruimte zijn. Dat komt doordat er geen zwaartekracht is die de rugwervels op elkaar drukt. "Ik groeide als een plant in slechts drie weken. Niet meer sinds de middelbare school'', schreef Kanai. Een Sojoezraket heeft plaats voor acht personen. Als astronauten te lang worden, kan dat een probleem opleveren.

De Amerikaan Scott Tingle, de Rus Anton Tsjkaplerov en de Japanner Norishige Kanai vormen het nieuwe gezelschap van drie ruimtevaarders die al in september zijn vertrokken naar het ISS: de Rus Aleksandr Missoerkin en de Amerikanen Mark Vande Hei en Joseph Acaba. Voor de 52-jarige Tingle en de 40-jarige Kanai is het een eerste missie. Hun 43-jarige Russische collega heeft in totaal al een jaar in de ruimte doorgebracht.

De drie nieuw aangekomen astronauten zullen naar verwachting ongeveer vier maanden wonen en werken in de spacemeccano. Ze zullen 51 wetenschappelijke experimenten uitvoeren, en maken druk aankomend en vertrekkend verkeer mee. Voor februari staat een ruimtewandeling ten behoeve van het Russisch segment op de agenda.

EPA Astronauten Anton Tsjkaplerov (C), Scott Tingle (R) en Norishige Kanai (L) voor hun vertrek naar het ISS.

REUTERS Norishige Kanai.