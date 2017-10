Japanners ontdekken gigantische grot op de maan HA

Bron: Belga 0 thinkstock De tunnel van 100 meter breed en 50 kilometer lang werd gevonden onder de Mariusheuvels. De Japanse wetenschappers hebben de binnenkant van de grot nog niet kunnen waarnemen. Wetenschap & Planeet Wetenschappers van het Japanse ruimtevaartbureau Jaxa hebben op de maan een gigantische grot ontdekt die op een dag mogelijk kan dienen voor een maanbasis.

Data van de Japanse Maanverkenner SELENE bevestigden het bestaan van de grot, die een 3,5 miljard jaar oude tunnel voor vulkanische lava kan zijn geweest. Hij is 100 meter breed en 50 km lang.



"Wij dachten dat er dergelijke plaatsen bestonden (...), maar tot nu toe was dit nog niet bevestigd", zei Jaxa-vorser Junichi Haruyama aan het Franse persbureau AFP.



De immense tunnel onder de zone van de Mariusheuvels kan astronauten beschermen tegen de enorme temperatuurschommelingen en gevaarlijke straling die zij op het oppervlak van onze natuurlijke satelliet kunnen ondervinden, legt Haruyama uit. "Wij hebben de binnenkant zelf van de grot nog niet gezien. Maar je kan er veel op verwedden dat de exploratie ervan meer details zal opleveren."



In juni maakte Tokio bekend tegen 2030 een astronaut naar de maan te sturen. Dat wordt een première voor Japan want zijn astronauten vlogen tot nu toe enkel naar en met het Russische ruimtestation Mir en het Internationaal Ruimtestation.

