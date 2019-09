Japanners claimen vondst oudste cluster van sterrenstelsels: bijna zo oud als ontstaan heelal HAA

27 september 2019

18u38

Bron: AFP 0 Wetenschap & Planeet Japanse astronomen hebben naar eigen zeggen een cluster van sterrenstelsels waargenomen die meer dan dertien miljard jaar oud is, en meteen ook de oudste ooit geobserveerd. De ontdekking kan meer leren over het ontstaan van het universum.

In de studie - die vandaag verscheen in het vakblad The Astronomical Journal - schrijft Yuichi Harikane van het Japanse Nationaal Observatorium voor Astronomie dat zoiets "niet rap te vinden is". De vondst was mogelijk dankzij de Subaru-telescoop op Hawai.

Zo’n cluster van sterrenstelsels, die minder dan een miljard jaar na het ontstaan van de kosmos zou zijn ontstaan (volgens wetenschappers 13,8 miljard jaar geleden), is een "zeldzaam en speciaal systeem met een extreem hoge dichtheid". Het laat volgens Yuichi Harikane toe te begrijpen hoe de eerste clusters van sterrenstelsels zich hebben gevormd.

De cluster omvat twaalf sterrenstelsels en lijkt aan te tonen dat er in de beginjaren van het universum al grote kosmische structuren bestonden. Eén van die sterrenstelsels heet Himiko, een gigantische gaswolk die reeds in 2009 met de Subaru-telescoop was gevonden. Himiko bevindt zich volgens een andere medewerker aan de studie, Masami Ouchi, verrassenderwijs niet in het centrum van de cluster maar aan de buitenkant, op 500 miljoen lichtjaar van dat centrum. Waarom dat zo is, begrijpen de wetenschappers niet.

Ook vorsers van het Imperial College in Londen hebben aan dit onderzoek bijgedragen.