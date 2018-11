Japan in de ban van mysterieuze verdwijning: eiland is spoorloos TTR

02 november 2018

14u54

Bron: The Guardian 2 Wetenschap & Planeet Esande Hanakita Kojima, een piepklein onbewoond eiland aan de noordkust van Japan, is spoorloos. De Japanse kustwacht is momenteel de zee aan het uitkammen in de hoop het mysterie te ontrafelen.

Het Japanse eiland Esande Hanakita Kojima is een van de 158 onbewoonde eilanden, die vier jaar geleden een naam kregen van de Japanse overheid. De autoriteiten hadden het eiland toen een naam gegeven in de hoop duidelijk te maken dat ze tot Japan behoren. Het gebied wordt namelijk ook geclaimd door Rusland.



Bewoners van het nabijgelegen dorp Sarufutsu in Hokkaido merkten de verdwijning niet eens op. Het was schrijver Hiroshi Shimizu die vaststelde dat het eiland niet langer op de kaart stond. Hij bezocht de streek in september om een boek te schrijven over ‘verborgen’ eilanden. Toen hij het onbewoond eiland niet vond, sloeg hij alarm.

Verlies

Volgens Tomoo Fuji, een woordvoerder van de Japanse kustwacht, bestaat de kans dat ijs en golven het eiland hebben aangetast, waardoor er niets meer van overblijft. Als Esanbe Hanakita Kojima echt verdwenen is, verliest Japan een stuk van zijn territoriale wateren.



Er bestaat voldoende bewijs dat het eiland geen verzinsel is. Oudere vissers herinneren zich Esanbe Hanakita Kojima, maar vermeden het gebied omdat er een rif was waarop hun schepen vastliepen. Bovendien staat het eiland op een lijst, die dertig jaar oud is. Uit die informatie blijkt dat het zich anderhalve meter boven het zeeniveau bevond.

Het is niet de eerste keer dat een eiland van de kaart verdwijnt. East Island, dat bijna 900 kilometer ten westen van Honolulu in de Stille Oceaan ligt, werd begin oktober weggevaagd door orkaan Walaka.

