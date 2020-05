Italië grijpt zijn kans in de strijd tegen vervuiling na opmerkelijke gevolgen coronacrisis: “Als de zee praat, moeten we luisteren” Mark van Assen

30 mei 2020

16u33

Bron: AD.nl 0 Wetenschap & Planeet De zee voor de kust van Rome is een stuk schoner geworden sinds het coronavirus heeft toegeslagen. En in de Golf van Napels zijn weer dolfijnen te zien. “Een mooie kans om opnieuw te beginnen’’, zegt minister Sergio Costa van Milieu.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De vervuiling door mensen en de landbouw (mest en kunstmest) in de Romeinse wateren is met 30 procent afgenomen. Dat blijkt uit voorlopige resultaten van een landelijk onderzoek naar de kwaliteit van het zeewater. De overheid benadrukt wel dat het misschien nog te vroeg is om alles op het conto van de lockdown te schrijven. Veranderende zeestromingen en flink minder regenval in april en mei kunnen ook de reden zijn van de verminderde stroom afvalstoffen.

Enorme hoop

Marco Lupo, directeur van het milieuagentschap van de regio Lazio, kijkt voor een verklaring echter nadrukkelijk naar het wegvallen van de toeristenstroom. Er komen elk jaar 30 miljoen toeristen naar Rome, dus dat scheelt een enorme hoop rioolafval. Daar komt nog bij dat de Italianen zelf deze lente ook niet naar het strand of naar hun vakantiehuis konden. De enorme toeloop zorgt normaal gesproken voor een overbelasting van de lokale waterzuiveringsinstallaties, waardoor veel vervuild water zo de zee in stroomt. “De kustplaatsen zijn dit jaar veel minder bevolkt”, zegt Lupo tegen persbureau AP. “Dat scheelt enorm qua vervuiling.”

Het opdrogen van de toeristenstroom en het stilvallen van de industriële productie heeft geleid tot opvallende ecologische veranderingen, zo heeft internationaal onderzoek uitgewezen. Mensen in zwaar vervuilde steden kunnen weer ademen, en in sommige bewoonde gebieden zijn wilde dieren als zwijnen en prairiewolven gesignaleerd.

(Lees verder onder de foto)

Dolfijnen

Ook aan de populaire en soms niet al te schone Italiaanse kust heeft de lockdown zijn sporen nagelaten. Normaal gesproken is er in de drukke Golf van Napels, met al zijn jachten, vrachtschepen en cruiseschepen, geen dolfijn te zien. Nu buitelen ze vlak voor de kust over elkaar heen. In de lege kanalen van Venetië zijn deze dagen zelfs ook kwallen gezien.

Ook opvallend: tijdens de lockdown hebben vissers veel meer binnengehaald dan normaal. In april is er bijvoorbeeld door boten uit Civitavecchia, bij Rome, 60.000 kilo vis gevangen. Dat is 8.000 kilo meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Volgens zeebioloog Roberto Arciprete komt dat door de scherpe daling van het zeevaartverkeer. De vissen zwemmen nu veel dichter bij de kust.

‘Foto’ van de zee

Milieuminister Sergio Costa zegt dat deze noodtoestand, hoe tragisch ook, een unieke gelegenheid biedt om een ‘foto’ van de Italiaanse wateren te maken. Op 15 april heeft hij de kustwacht gevraagd om samen met milieuorganisaties watermonsters te nemen langs de hele kust, in totaal zo’n 8.000 kilometer lang.

Deze foto wordt het referentiekader voor hoe we in de toekomst met onze zeeën, meren en rivieren moeten omgaan. Zo kunnen we beter zorgen voor onze natuur en ons land De Italiaanse milieuminister Sergio Costa

Met de resultaten in de hand kan de industrie op duurzame manier weer worden opgestart. Zo kan er volgens de ministers ‘een nieuw normaal’ gecreëerd worden. “Dat is absoluut noodzakelijk. Deze foto wordt het referentiekader voor hoe we in de toekomst met onze zeeën, meren en rivieren moeten omgaan. Zo kunnen we beter zorgen voor onze natuur en ons land.”

Kustwacht-admiraal Vincenzo Leone, verantwoordelijk voor de regio Lazio, spreekt van een ‘bloedtest voor de zee’. Volgens hem kan nu worden gekeken welk effect het wegvallen van toerisme en scheepvaart hebben op de waterkwaliteit. “Er is maar één zee en die moeten we beschermen. Dus als de zee tegen ons praat, dan moeten we luisteren.”

Lees ook: Coronacrisis redt ook mensenlevens: 11.000 minder sterfgevallen in Europa door verbeterde luchtkwaliteit (+)