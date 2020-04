ISS-astronauten keren na ruimtereis terug naar volledig veranderde aarde door coronavirus PVZ

18 april 2020

19u08

Bron: The Guardian 8 Wetenschap & Planeet De drieledige bemanning van het Internationale Ruimtestation ISS landde gisteren na maanden in hun ruimtestation terug op aarde. De Amerikaanse Jessica Meir en Andrew Morgan en de Russische Oleg Skripochka zijn onder de indruk van hoe alles intussen is veranderd door het coronavirus.

Een reis naar de ruimte is altijd onvoorspelbaar. Maar voor drie ISS-ruimtereizigers was het net hun terugkeer naar de aarde die voor een grote verrassing zorgde. Toen ze maanden geleden vertrokken naar het ruimtestation, gebeurde dat na stevige omhelzingen van familie en na het schudden van handen met andere betrokkenen. Bij hun terugkeer geen groot ontvangstcomité, maar vooral veel afstand.

In de vroege morgen landden de drie astronauten gisteren in Kazachstan. Voor Morgan was dat na 9 maanden in het ruimtestation, zijn eerste ruimtemissie. Meir en Skripochka vertrokken 6 maanden geleden naar de ruimte. “Houd afstand!” klonk het onmiddellijk bij de teamleden toen de astronauten uit hun capsule werden gehesen. Enkel strikt noodzakelijk personeel was aanwezig, beschermd met handschoenen en mondmaskers. team stond bovendien al een maand onder strenge medische controle en was getest op het coronavirus.

Voor de astronauten voelt alles erg onwezenlijk aan. “Het is moeilijk voor ons om het gevoel te hebben dat we terugkeren naar een andere planeet,” zei Meir eerder deze week in een interview in het ruimtestation. “We waren echt de enige drie mensen die niet beïnvloed waren door het virus. Miljarden mensen hadden hier op de een of andere manier mee te maken, en enkel wij drieën niet.”

Isolatie

De astronauten weten intussen zelf alles over isolatie en quarantaine na maanden afgezonderd gezeten te hebben in hun ruimtestation. Volgens Meir is de beste tip voor quarantaine dagelijks bewegen en een vaste structuur te behouden. Volgens haar moet je ook vriendelijk blijven met je quarantaine-vrienden en niet vergeten om wat plezier te maken.