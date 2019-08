Is Pluto dan toch een planeet? Volgens NASA-directeur wel PVZ

27 augustus 2019

13u36

Bron: The Independent Wetenschap & Planeet Het is de laatste jaren wellicht een van de grootste discussiepunten onder astronomen: de status van Pluto. Sinds het het hemellichaam in 2006 niet langer een planeet, maar "slechts" een dwergplaneet werd genoemd, raken wetenschappers het niet meer eens met elkaar. Ook de NASA-directeur, Jim Bridenstine, mengt zich nu in het eindeloze debat. "Voor mij is Pluto een planeet. Je kan dus schrijven dat de beheerder van NASA Pluto opnieuw als planeet beschouwt", zei hij gisteren op een bijeenkomst.

Toen Pluto in 1930 werd ontdekt door de Amerikaanse astronoom Clyde Tombaugh, werd het hemellichaam geclassificeerd als planeet en werd het zo de negende planeet van ons zonnestelsel. Toen men 62 jaar later ook andere even grote objecten in de ruimte ontdekte, kwam men op die beslissing terug. In 2006 werd uiteindelijk beslist om buitenbeentje Pluto, die kleiner is dan de overige planeten, als dwergplaneet te benoemen. Sindsdien hoort Pluto dus niet meer bij de overige planeten Mercurius, Venus, de Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus.

Sindsdien zijn er geregeld verhitte discussies over die degradatie. En nu mengt dus ook de NASA-directeur zich in het debat. Hij staat resoluut aan de pro-planeetzijde en trekt de beslissing van dertien jaar geleden in twijfel. “Ik blijf erbij, het is de manier waarop ik het geleerd heb, en ik blijf erachter staan”, verdedigde hij gisteren op een bijeenkomst van het FIRST Robotics event in Oklahoma.

Planeet

Volgens de definitie is een hemellichaam een planeet van zodra het aan drie criteria voldoet: het draait in een baan rond een ster, het heeft voldoende zwaartekracht om een ronde vorm aan te nemen en het bevindt zich in de baan baan rond een ster waar het zijn eigen baan heeft schoongeveegd van andere objecten.

Hoewel Pluto de eerste twee eigenschappen kan afvinken, is het niet groot genoeg om ook aan de derde eis te voldoen. Om die reden werd in 2006 dus beslist om het hemellichaam tot dwergplaneet te degraderen.