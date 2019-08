Is er dan toch leven op de maan? Mogelijk hebben we daar zelf met mislukte maanlanding voor gezorgd YM

06 augustus 2019

21u11

Bron: The Guardian 1 Wetenschap & Planeet Het is een vraag die heel wat wetenschappers bezighoudt. Is er nu wel of geen leven op de maan? Een recente mislukte maanlanding zou er wel eens voor gezorgd kunnen hebben dat we vanaf nu van levende organismen op de maan mogen spreken.

Eind februari lanceerde Israël de eerste private maanlander Beresheet, tot in april plots alle contact werd verbroken. De maanlander zou nu toch voor een primeur hebben gezorgd. En wat voor één. De Beresheet had namelijk zogenaamde beerdiertjes mee, minuscule meercellige organismen die erom bekend staan te overleven bij extreme omstandigheden.



Volgens de Arch Mission Foundation, de organisatie achter de mislukte maanlanding, zouden deze ‘sterkste dieren op aarde’ wel eens “de enige overlevenden” kunnen zijn van de missie.

“Sterkste dieren op aarde”

Op aarde leven beerdiertjes op hoge bergtoppen, in verzengende woestijnen en in het ijs op Antarctica. Dr. Karl Shuker schreef in zijn boek The Hidden Powers of Animals dat de diertjes zelfs overleven in vloeibaar helium en wanneer ze worden gekookt aan 149 graden Celsius.



De verborgen kracht van het beestje zit hem in de mogelijkheid om zichzelf als het ware te verschrompelen tot een ‘zaadachtige’, waarbij al het water afgestoten wordt en het metabolisme tot stilstand komt. Het is in deze toestand dat het diertje dergelijke extreme omstandigheden kan overleven.

Reëel

In 2007 ontdekten wetenschappers dat deze diertjes ook wel eens de zware condities van ruimtereizen zouden kunnen overleven. En dat zou bij deze dus gebeurd zijn.

Volgens Lukasz Kaczmarek, een astrobioloog aan de Adam Mickiewicz University in Poznań, is de kans reëel dat de diertjes de crash hebben overleefd. “Beerdiertjes kunnen een druk die ontstaat wanneer asteroïden crashen op aarde overleven, dus een dergelijke kleine crash betekent niets voor hen.” Hij voegde eraan toe dat de diertjes het waarschijnlijk nog enkele jaren kunnen uithouden.

Geen kolonisatie

Een kolonisatie van de maan is echter onbestaande. “Ze kunnen de maan niet koloniseren, omdat er geen atmosfeer en vloeibaar water voorhanden is," aldus Kaczmarek. “Maar het zou mogelijk zijn om ze terug naar de aarde te brengen en opnieuw tot leven te wekken.” Gedehydrateerde beerdiertjes zijn namelijk in het verleden al opnieuw tot leven gewekt door hen in water te stoppen, waarna ze hun leven van voordien gewoon verderzetten.

Philippe Reekie, een collega-astrobioloog aan de Universiteit van Edinburgh, bevestigt de stelling van Kaczmarek. Maar, zo voegt hij er aan toe, als de beerdiertjes zich in hun normale toestand bevonden, is de kans groot dat ze de impact toch niet hebben overleefd. “In hun normale staat kun je de beestjes namelijk makkelijk doden.”