Is dit de oudste kaas ter wereld? Extreem overjarige kaas gevonden in 3.300 jaar oude Egyptische graftombe David van der Heeden

15 augustus 2018

20u54

Wetenschap & Planeet Wetenschappers hebben vermoedelijk de oudste kaas ter wereld gevonden in een Egyptische graftombe. Na een rijping van ruim drie millennia jaar mag het Egyptische kaasje met recht overjarig worden genoemd.

Het praalgraf van Ptahmes, zo'n dertien eeuwen voor Christus burgemeester van Memphis, werd al in 1885 opgegraven maar verdween door zandstormen weer onder de grond. De herontdekking volgde in 2010 en de studie is nu gepubliceerd in het vakblad Analytical Chemistry.

De archeologen troffen onder meer een gebroken pot aan met een keiharde wittige substantie en een stuk canvas. Dat werd mogelijk gebruikt om de inhoud af te dekken of te conserveren. Met moderne technieken is nu aangetoond dat de kruik extreem overjarige kaas bevatte.

Stevige kaas

Onderzoeker Enrico Greco, een chemiedocent aan de universiteit van Catania in Italië, zegt dat de geanalyseerde substantie vermoedelijk de oudste vorm van harde kaas is die archeologen ooit hebben gevonden.

Door de scheikundige analyse van de eiwitten kon worden geconcludeerd dat de kaasboer zowel koemelk als melk van een schaap of geit heeft gebruikt. Omdat de vezels van het kaasdoek geschikter waren voor vaste stof dan voor een vloeibare gaan de onderzoekers ervan uit dat het toen al om stevige kaas ging.

Andere peptiden wijzen er bovendien op dat de zuivel besmet was met Brucella melitensis, een bacterie die de zogenoemde Maltakoorts kan veroorzaken. De ziekteverwekker maakt ook nu nog slachtoffers onder consumenten van rauwmelkse producten.