Insect in Nieuw-Zeeland vernoemd naar "Lord of the Rings"-personage

20 september 2019

Bron: DPA 0 Wetenschap & Planeet Wetenschappers in Nieuw-Zeeland hebben een klein insect vernoemd naar Frodo Balings ("Baggins" in het Engels), een personage uit J.R.R. Tolkiens boek "The Lord of the Rings".

Het insectje dat pas ontdekt werd draagt de naam "Psylla frodobagginsi", is minder dan twee millimeter lang en behoort tot een familie van springende bladluizen. "De naam werd gekozen door de kleine omvang van dit soort bladluis, en omdat het een inheemse soort is in Nieuw-Zeeland", verklaren Francesco Martoni en dr. Karen Armstrong vandaag. Zij ontdekten het beestje terwijl ze onderzoek voerden voor het Nieuw-Zeelandse Bio-Protecion Research Centre.

Veel van de cinematografische sets voor Peter Jacksons filmtrilogieën "The Lord of the Rings" en "The Hobbit" bevonden zich op het Zuidereiland, waar de Psylla frodobagginsi gevonden werd.

Voor zijn doctoraatsthesis beschreef Martoni consequente verschillen tussen de twee soorten psylla, die hij verzamelde van kowhaibomen op 21 locaties op het Zuidereiland. Die twee deelde hij op in afzonderlijke soorten. "De Psylla frodobagginsi kan het makkelijkst herkend worden aan zijn kleine gestalte, lichte kleuren en uniform gevlekte vleugels", legt hij uit. Daarbij stelt hij voor om de soorten in de volksmond de "grotere kowhai psyllid" (P. apicalis) en de "hobbit kowhai psyllid" (P. frodobagginsi) te noemen.

De kleine luis is niet het eerste dier dat naar een Tolkien-personage vernoemd wordt. Zo bestaan ook de Aenigmachanna gollum, een slangenkopvis, de Legolasiawesp, de Sauronspin en de Smeagolzeeslak.