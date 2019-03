Ingevroren sperma van ram die 50 jaar geleden stierf met succes gebruikt om lammetjes te verwekken KVDS

18 maart 2019

09u10 0 Wetenschap & Planeet Australische onderzoekers zijn erin geslaagd om nageslacht te kweken met het sperma van een ram die 50 jaar geleden stierf. Volgens de wetenschappers zou het om het oudste bewaarde zaad ter wereld gaan en zou het dus nog levensvatbaar geweest zijn.

‘Sir Freddie’ de ram leefde in de jaren 60 van vorige eeuw. Een team wetenschappers van de universiteit van Sydney haalde zijn in 1968 ingevroren sperma uit de vriezer samen met dat van nog drie andere rammen en slaagde er met succes in om er 34 ooien mee te bevruchten.

Succespercentage

Volgens professor Simon de Graaf en dr. Jessica Rickard zou het succespercentage bovendien even groot geweest zijn als met sperma dat nog maar een jaar in de diepvries zat. “Het bewijst dat het voor lange tijd bewaren van sperma in vloeibaar stikstof mogelijk is”, aldus de Graaf op de website van de universiteit.





De lammetjes zouden de typische huidplooi hebben die het merinosschaap midden vorige eeuw vertoonde. Oorspronkelijk werd daarmee gekweekt omdat de dieren een grotere huidoppervlakte hadden en zo meer wol produceerden. Nadeel was echter dat ze een groter risico liepen op parasieten, die eitjes legden in hun huidplooien. Daardoor werden ze uiteindelijk minder populair.





“We geloven dat dit het oudste bewaarde levensvatbare sperma van om het even welke diersoort ter wereld is”, aldus Rickard. “En zeker het oudste sperma waar een nageslacht uit voortkwam.”

In totaal werden 56 ooien bevrucht met het sperma en bij 34 was dat succesvol (61%). Ter vergelijking: er werden ook 1.048 ooien bevrucht met sperma van 19 rammen dat recent was ingevroren en dat was in 618 van de gevallen succesvol (59%). Statistisch is dat hetzelfde.