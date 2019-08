Indiase sonde nu echt op weg naar de maan PVZ

14 augustus 2019

12u58

Bron: DPA 0 Wetenschap & Planeet De vorige maand gelanceerde Indiase maanverkenner Chandrayaan-2 heeft deze morgen zijn baan rondom onze planeet verlaten om koers te zetten naar zijn doelwit, zo heeft het Indiase ruimtevaartbureau ISRO bekendgemaakt.

De tweede Indiase maansonde werd op 22 juli met een Indiase GSLV-MKIII-draagraket in de ruimte gebracht en draaide sindsdien rondjes rondom de aarde. Vandaag is de eigenlijke reis van 384.000 km naar de zuidelijke pool van onze natuurlijke satelliet ingezet. Het doel van de missie is het oppervlak van die pool in kaart te brengen, de samenstelling te onderzoeken en te zoeken naar water. Dat gebeurt tijdens veertien dagen van experimenten.

Binnen de week zullen ingenieurs de motor van de verkenner tot ontbranding brengen om de 142 miljoen dollar kostende sonde in een baan rondom de Maan te brengen. De Chandrayaan-2 omvat een "orbiter", een lander en een robotjeep. De landing van deze twee laatste in een nog niet geëxploreerd gebied op de zuidelijke pool is voor 7 september voorzien, zegt de ISRO.

Moeilijke missie

Voorzitter Kailasavadivoo Sivan van de ISRO zegt dat het laatste kwartier van de afdeling de meest complexe missie is die zijn land ooit heeft ondernomen.

Indien het lukt is India na de VS, de vroegere Sovjet-Unie en China het vierde land dat een zachte landing op de maan weet te maken.