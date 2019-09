Indiase Maanlander gespot op maanoppervlak KVDS

08 september 2019

13u29

Bron: Belga 0 Wetenschap De landingsmodule van de Indiase Maanmissie Chandrayaan-2 is gelokaliseerd op het maanoppervlak, daags nadat het contact met de vluchtleiding verloren gegaan was. Dat gebeurde kort voor de Maanlander zou neerstrijken op de maan, op 2,1 kilometer hoogte.

Het nieuws werd bekendgemaakt door een verantwoordelijke van het ruimtevaartagentschap. Het is nog onduidelijk in welke toestand de Maanlander is. De communicatie kon nog niet hersteld worden, aldus de verantwoordelijke van het Indiase ruimtevaartbureau ISRO.

