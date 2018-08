India wil tegen 2022 eigen astronaut naar de ruimte sturen kg

16 augustus 2018

11u48

Bron: Belga 0 Wetenschap & Planeet De Indiase regering wil tegen 2022 een mens in de ruimte brengen. Dit heeft premier Narendra Modi in een toespraak naar aanleiding van Onafhankelijkheidsdag gisteren bekendgemaakt.

Ten laatste in 2022, 75 jaar nadat India onafhankelijk van de koloniale grootmacht Groot-Brittannië werd, zal "een zoon of een dochter van India met de Indiase vlag in de ruimte vliegen", zei Modi.

Daarmee wordt India na Rusland (plus de vroegere Sovjet-Unie), de VS en China het vierde land met een eigen bemand ruimtevaartprogramma. (Daarnaast is er ook het Europese Ruimtevaartbureau met een bemand programma).

Eerste Indiër

In 1984 was Rakesh Sharma al de eerste Indiër om de ruimte in te gaan, maar dat was met een Sovjetrussische vlucht. Hji vloog toen met de Sojoez T-11 naar het ruimtestation Saljoet-7 waar hij wetenschappelijke arbeid verrichtte. De missie duurde iets minder dan acht dagen.

India heeft ook een programma voor draagraketten, satellieten van allerlei slag en planetaire verkenning.