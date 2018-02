IN KAART: gratis sterrenkijken? Hier kan je dit weekend terecht HA

23 februari 2018

12u29

Bron: Vereniging voor Sterrenkunde 0 Wetenschap & Planeet Vandaag en morgen worden op meer dan 25 plaatsen in Vlaanderen sterrenkijkdagen georganiseerd. Sterrenwachten en amateurastronomen zetten hun deuren open; geïnteresseerden kunnen er (gratis) kennismaken met de geheimen van de ruimte.

De weergoden zullen waarschijnlijk geen spelbreker zijn, want er wordt een heldere -maar zeer koude- nacht verwacht. Geen nood als er toch wolken opduiken, want overal zijn vervangingsprogramma's voorzien. De nachtelijke sterrenhemel bewonderen bij jou in de buurt? Op deze kaart zie je waar dat dit weekend mogelijk is, gratis en voor niks.

De sterrenkijkdagen worden jaarlijks georganiseerd door de Vereniging Voor Sterrenkunde (VVS).

"Schijnt de maan door de bomen, wordt het een sterrenkijkdag van je dromen."#tweertje voor @MNMbe https://t.co/v0eMipVGFl pic.twitter.com/FceKeYubSy Frank Deboosere(@ frankdeboosere) link