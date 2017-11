In kaart: dit zijn de meest lichtvervuilde gebieden ter wereld TT

12u06 0 Light Pollution Map Wetenschap & Planeet Het wordt wereldwijd 's nachts steeds lichter, Het wordt wereldwijd 's nachts steeds lichter, zo blijkt uit nieuw onderzoe k. Uit satellietbeelden van de aarde van de afgelopen vijf jaar blijkt de hoeveelheid licht elk jaar met twee procent toe te nemen. Vooral gebieden waar het voorheen nog relatief donker was 's nachts, zijn steeds meer verlicht.

Er blijven dus steeds minder plekken over op de wereld waar het 's nachts aardedonker is en je zonder enige vorm van lichtvervuiling nog van de sterrenhemel kan genieten. We lijsten hier de meest lichtvervuilde plaatsen ter wereld op.

West-Europa

We wonen zelf in een van de regio's met de grootste luchtvervuiling van de wereld: West-Europa. Zowat het hele continent baadt 's nachts in een zee van licht (de legende gaat van zwart voor donker over blauw, groen en geel naar rood).

Light Pollution Map De lichtvervuiling in West-Europa.

Een aantal regio's springen er in West-Europa nog bovenuit, en ook daar zijn wij de koploper. Een gigantische vlek in het midden verlicht 's nachts de hemel, gaande van Rijsel langs de Waalse as Charleroi-Luik, over Vlaanderen en dan vooral de as Brussel-Antwerpen, Nederland met als uitschieter de streek rond Amsterdam tot het Duitse industriegebied met steden als Keulen, Düsseldorf, Duisburg en Dortmund.

Light Pollution Map Lichtvervuiling in en rond Vlaanderen.

Ook in het Verenigd Koninkrijk weten ze wat lichtvervuiling is, en dan vooral in Engeland, met Londen en de oude industrieregio rond Liverpool, Manchester, Leeds en Birmingham.

Light Pollution Map Lichtvervuiling in Engeland.

Het noorden van Italië is niet veel beter af, met een band van licht gaande van Turijn in het westen over Milaan richting Venetië.

Light Pollution Map Lichtvervuiling in het noorden van de Italiaanse laars.

Verenigde Staten

In de VS baadt vooral het oosten in het licht, net zoals de westelijke kuststreek met steden als Seattle, San Francisco en Los Angeles.

Light Pollution Map Lichtvervuiling in de VS.

Aan de oostkust valt dan weer vooral de band op van Washington DC richting noordoosten over Baltimore, Philadelphia en New York tot in Boston.

Light Pollution Map Lichtvervuiling aan de oostkust van de VS.

Afrika

Het grootste deel van Afrika heeft weinig lasts van lichtpollutie: vooral de woestijngebieden van de Sahara blijven 's nachts donker, net als Centraal-Afrika. Enkel de regio rond de Nigerdelta (links centraal op de kaart), het hoofdstedelijk gebied rond Pretoria in Zuid-Afrika en Caïro en de hele Nijldelta van Egypte lichten op.

Light Pollution Map Lichtvervuiling in Afrika.

Azië

In Azië valt vooral op hoe verlicht India en de Chinese kustgebieden zijn, net als Zuid-Korea en Japan. De centrale rode vlek aan de Chinese zuidkust is het gebied rond Hong Kong en Guangzhou.

Light Pollution Map Lichtvervuiling in Azië.

Een opvallende zwarte vlek op de wereldlichtkaart is Noord-Korea. Om energie te besparen wordt het licht er 's nachts bijna overal uitgedaan, wat resulteert in een pikdonker gebied op de kaart. De grens met Zuid-Korea is goed te zien, en vooral het contrast tussen de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel, fel verlicht, en de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang valt op.

Light Pollution Map Noord- versus Zuid-Korea.