In Groenland smolt deze week 2 miljard ton ijs op 1 dag: “Op weg naar nieuw recordjaar” KVDS

15 juni 2019

17u46

Bron: CNN, The Washington Post 0 Klimaat Nooit eerder sinds het begin van de waarnemingen door weersatellieten (in 1979) was er midden juni zo weinig ijs in het noordpoolgebied. Met temperaturen die meer dan 20 graden hoger liggen dan normaal, smolt donderdag op Groenland maar liefst 2 miljard ton ijs in 1 dag tijd.

De smeltpiek werd waargenomen over 45 procent van Groenland. Het is hoogst ongewoon dat er midden juni al zo veel ijs smelt. Het gemiddelde smeltseizoen in Groenland loopt namelijk van juni tot augustus en de piek is doorgaans waar te nemen in juli.

“Ongewoon”

Volgens Thomas Mote van de universiteit van Georgia, die het klimaat van Groenland onderzoekt, is een dergelijke piek in het smelten “ongewoon”, maar “niet ongezien”. “Het doet denken aan pieken die we zagen in juni 2012”, zegt hij aan CNN, verwijzend naar het recordjaar toen bijna de volledige ijsplaat van Groenland voor het eerst sinds de waarnemingen aan het smelten ging.





Zó vroeg in de zomer kan het er echter op wijzen dat we dit jaar nieuwe records zullen breken. “Als de voorspellingen kloppen, kunnen we aankijken tegen een nieuw smeltrecord op de ijsplaat boven Groenland”, zegt ook klimaatexpert Xavier Fettweis van de universiteit van Luik op Twitter.

If such circulation anomalies (NAO<0) are confirmed this summer, we should break a new record of melt over the Greenland ice sheet ... https://t.co/bI7ddHoR8e Xavier Fettweis(@ xavierfettweis) link

Als ijs vroeg op het seizoen smelt, kan dat ook het smelten later op het seizoen in de hand werken. Sneeuw en ijs zijn wit en reflecteren zonnestralen terug de ruimte in. Dat houdt het ijs koud. Als er nu al zo veel ijs smelt, zal de zon in het midden van de zomer meer kans krijgen om warmte door te geven aan het ijs. En zal er ook dan veel meer ijs smelten, aldus nog Mote.

Klimatoloog Jason Box van de Geological Survey of Denmark and Greenland voorspelde eind vorige maand al dat het een groot smeltjaar wordt voor Groenland. Dit jaar waren er immers ook ongewoon vroege smeltdagen in april. Drie weken vroeger dan gemiddeld. En zelfs vroeger dan in het recordjaar 2012. De sneeuwlaag is bovendien ook al dunner dan gemiddeld in het westen van Groenland. “Alles samen zal 2019 waarschijnlijk een zwaar smeltjaar worden, met het potentieel om het record van 2012 te doorbreken”, aldus ook Box.

Oorzaak

Oorzaak van het smelten dit jaar is een hogedrukgebied dat al sinds de lente gebeiteld ligt boven het oosten van Groenland. Dat trekt warme lucht vanuit het centraal Atlantische gebied naar delen van Groenland. De hoge druk zorgt ook voor heldere lucht en weinig neerslag.

Ook 2007 en 2010 waren uitzonderlijke smeltjaren. Als ze het nieuwe normaal zouden worden, kan dat belangrijke gevolgen hebben voor heel onze planeet en in het bijzonder voor de zeespiegel, weet Mote. “Groenland speelt de jongste twee decennia een steeds belangrijker rol bij het stijgen van de zeespiegel. Het smelten van de ijslaag draagt daar aanzienlijk toe bij.”