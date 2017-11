In deze miljoenenstad rijden straks álle bussen elektrisch HA

15u04

Bron: IPS 0 Thinkstock In Shenzhen rijden al 14.000 bussen volledig op elektriciteit. Wetenschap & Planeet Shenzhen wil tegen eind dit jaar al zijn bussen elektrisch laten rijden. Met nog enkele weken te gaan komt dat doel in zicht. Het wordt daarmee de eerste stad ter wereld die zijn volledige busvloot op elektriciteit laat rijden.

Veertienduizend bussen rijden al volledig op elektriciteit. Er rijden nog een paar honderd dieselbussen rond maar die haalt de stad de komende weken uit roulatie.

De stad Shenzhen telt elf miljoen inwoners, evenveel als België. De meeste bussen in de miljoenenstad worden gebouwd door het Chinese BYD, de grootste producent van elektrische bussen ter wereld. Er rijden ondertussen BYD-bussen rond in vijftig landen, onder meer Nederland en België.

Elektrische bussen in Europa

Elektrische bussen zijn ook in Europa aan een opmars bezig. Tegen 2020 zal meer dan een op de twintig lijnbussen in Europa elektrisch rijden, zo bleek eind vorig jaar al uit een rapport van het Zero Emission Urban Bus System Project.

Het Nederlandse openbaar vervoer neemt daarbij het voortouw. Dat heeft al ongeveer honderd elektrische bussen in roulatie, over twee jaar moeten dat er driehonderd zijn. In Vlaanderen verschijnen de eerste volledig elektrische bussen pas eind 2019 in het straatbeeld.

In 2015 reden wereldwijd 173.000 elektrische bussen rond. China was de absolute voortrekker met 170.000, meer dan 98,3 procent van het wereldwijde aantal. Europa volgde na Azië met meer dan 1.300 bussen die toen al reden of in bestelling waren.