In Canada is het zo koud dat sommige pinguïns uit de dierentuin binnen moeten blijven

14u04

Bron: Metro, Global News 2 Thinkstock Koningspinguïns Wetenschap & Planeet De Verenigde Staten en Canada ondervinden momenteel extreme weersomstandigheden. In de Canadese stad Calgary, in de provincie Alberta zijn vrijdagmiddag temperaturen gemeten tot -25 graden Celsius. De dierentuin van diezelfde stad hield zijn koningspinguïns die dag binnen zodat ze beschermd waren tegen de koude.

"In tegenstelling tot hun neven, de keizerspinguïns, zijn koningspinguïns niet gewend aan extreme kou maar worden ze voornamelijk in sub-Antarctische omstandigheden in het wild aangetroffen", vertelde de woordvoerster van de dierentuin, Larissa Mark, aan Global News.

"Op koude dagen als deze moeten wij voor hen de keuze maken. Op andere dagen geven we ze de mogelijkheid om zowel binnen als buiten te zitten", vertelde ze verder.

Het koude weer zorgt ook voor heel wat minder bezoekers in de dierentuin. Het was vrijdag dan ook extreem rustig. De bezoekers die er wel waren, hebben gelukkig wel van hun dag genoten. "Zolang je je ervoor inspant, is het geweldig om buiten te zijn", vertelt bezoeker Bill Robinson."