IN BEELD. Immense ravage op Bahama’s na doortocht orkaan Dorian HAA

04 september 2019

16u44 0 Wetenschap & Planeet Orkaan Dorian heeft een immense ravage aangericht op de Bahama’s. Bij aankomst op de eilandengroep ging de orkaan gepaard met windvlagen van ongeveer 300 kilometer per uur, waarmee hij in de gevaarlijkste categorie 5 viel. De stad Marsh Harbour op de Abaco-eilanden, waar ongeveer 6.000 mensen leven, is voor meer dan 60 procent verwoest. In totaal zijn al zeven doden geteld, maar gevreesd wordt dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen.

Dorian geldt inmiddels als de zwaarste orkaan die de Bahama’s sinds het begin van de metingen heeft getroffen. Zondag bereikte de orkaan de Abaco-eilanden om vervolgens erg traag over het eiland Grand Bahama te trekken. Het natuurgeweld trok een gigantisch spoor van vernieling door de archipel in de Caraïbische Zee. Dat is ook te zien op deze foto’s.