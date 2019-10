IN BEELD. De strafste microscopische natuurbeelden van het jaar Redactie

22 oktober 2019

16u00 0 Wetenschap & Planeet De schoonheid van de kleine wereld vangen. Dat is het doel van de jaarlijkse fotowedstrijd De schoonheid van de kleine wereld vangen. Dat is het doel van de jaarlijkse fotowedstrijd Nikon Small World . We selecteerden enkele opmerkelijke beelden uit de top-20 van de fotowedstrijd.

Het winnende beeld van dit jaar is die van een 2,5 centimeter metende embryo van een schildpad, gemaakt door onderzoekers Teresa Zgoda en en Teresa Kugler, beiden werkzaam in de Verenigde Staten. Ze maakten hun winnende beeld door honderden kleinere detailopnames van de schildpad aan elkaar te plakken.



