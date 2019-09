In 48 uur na kap- en brandverbod kwamen er in Brazilië bijna 4.000 nieuwe brandhaarden bij Recordverwoesting aan ‘longen van de aarde’ gaat voort ADN

05 september 2019

11u17

Bron: INPE 1 Wetenschap & Planeet In de twee dagen nadat de Braziliaanse president Jair Bolsonaro een decreet ondertekende waarmee hij voor zestig dagen lang het kappen en verbranden ten behoeve van landbouw verbiedt, zijn in Brazilië bijna 4.000 nieuwe bosbranden gestart.

Bolsonaro ondertekende vorige week een decreet waarmee het kappen en verbranden van bossen voor landbouw 60 dagen lang verboden wordt in Brazilië. Onder stijgende binnenlandse en internationale druk wilde hij zo de verveelvoudiging van de bosbranden in het Amazonegebied indijken. Maar veel impact leek die maatregel meteen na ingang alvast niet te hebben.

In de 48 uur na het uitvaardigen van de ban braken in totaal 3.859 nieuwe brandhaarden uit, meldt het Braziliaanse staatsinstituut voor milieuwetenschappen (INPE) op basis van satellietdata. Zo’n 2.000 van die nieuwe branden ontstonden in het Amazoneregenwoud. De cijfers zijn een nieuwe klap in de milieucrisis die paniek over heel de wereld heeft veroorzaakt.



Hoewel bosbranden in het Amazonewoud niet ongewoon zijn, is sprake van een recordaantal branden dit jaar. Tegenover vorig jaar is het aantal vuurhaarden zelfs met bijna 85 procent toegenomen. Augustus was ook de ergste maand voor branden in de Amazone sinds 2010, toen het gebied geteisterd werd door een ongewone droogte. Dat is nu niet het geval. Dikwijls zijn de branden veroorzaakt door landbouwers of rundveehouders die meer land willen. Het huidige Braziliaanse regeringsbeleid moedigt hen daarbij vooral aan.