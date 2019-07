In 2100 enkel nog vrouwelijke schildpadden in Kaapverdië door klimaatverandering PVZ

Een schildpaddensoort die geboren wordt op de legstranden in Kaapverdië, zal tegen 2100 bijna volledig uit vrouwtjes bestaan. Dat is het gevolg van de klimaatveranderingen, waarschuwt een recente studie in Marine Ecology Progress Series

In tegenstelling tot de mens, bij wie het geslacht van de embryo al vastligt tijdens de bevruchting, wordt het geslacht bij veel reptielen pas veel later bepaald. Of de schildpad mannelijk of vrouwelijk is, hangt in dat geval af van de temperatuur van de eieren tijdens de broedtijd. Ligt de temperatuur onder de 27,7°C wordt de schildpad een mannetje, vanaf 31°C is het een vrouwtje. Bij de temperaturen daartussen zal het nest zowel uit mannetjes als vrouwtjes bestaan.

Klimaatverandering

Onderzoekers aan de universiteit van Exeter hebben nu de invloed van de klimaatsveranderingen onderzocht op de voortplanting van de onechte karetschildpadden die broeden in Kaapverdië. Ze stelden vast dat momenteel al 84% van de jonge schildpadden al vrouwelijk zijn. Als de uitstoot van broeikasgassen niet drastisch daalt, dan zullen er in 2100 nog bijna uitsluitend vrouwelijke schilpadden geboren worden.

“Wat ons verbaasde, was dat zelfs een positief scenario met een relatief lage uitstoot van broeikasgassen een schadelijk effect zal hebben op de populatie”, aldus Claire Tanner die het onderzoek leidde. Al bij een minimale stijging van de temperatuur zal in 2100 meer dan 90% van de schildpadden vrouwelijk zijn. Wanneer de temperaturen fors blijven stijgen, zou het zelfs mogelijk zijn dat het grootste deel van de schildpadden al sterft in het ei. Volgens haar is het daarom belangrijk zo snel mogelijk op te treden tegen de klimaatsveranderingen.