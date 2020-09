BNP Paribas Fortis Gesponsorde inhoud Iedereen duurzaam! Voor alle bedrijven, groot of klein, is duurzaam ondernemen dé toekomst Aangeboden door BNP Paribas Fortis

29 september 2020

06u00 0

‘Duurzaam ondernemen’ lijkt misschien een hip begrip waar sommige bedrijven mee uitpakken om hun imago op te blinken. Maar niets is minder waar. Duurzaamheid zal in de toekomst een steeds grotere rol gaan spelen in onze maatschappij én in de bedrijfswereld. Els Van Zele, duurzaamheidsambassadeur bij BNP Paribas Fortis, legt uit.

Wanneer is een bedrijf echt duurzaam?

Els Van Zele: “Bedrijven die zich willen profileren als een duurzame onderneming moeten beantwoorden aan de zogenaamde ESG-normen. ‘E’ staat daarbij voor ‘ecologisch’ en houdt in dat het bedrijf zo weinig mogelijk schade berokkent aan het milieu. Bijvoorbeeld door de productie aan te passen, door het personeel te stimuleren om met de fiets naar het werk te komen of door de gebouwen CO2-neutraal te maken. ‘S’ staat voor ‘sociaal’. Sociale bedrijven engageren zich op maatschappelijk vlak. Dat kan door bepaalde vzw’s te steunen, of door hun eigen klanten te begeleiden bij de overstap naar een digitale dienstverlening. ‘G’ ten slotte is de afkorting van ‘governmental’, verwijzend naar deugdzaam bestuur, waarbij diversiteit en inclusie cruciaal zijn. De concrete invulling van die normen varieert natuurlijk van sector tot sector. Wel is het belangrijk dat een bedrijf voor elk van deze drie normen actie onderneemt en een evolutie doormaakt.”

Hoe scoren Belgische bedrijven op vlak van duurzaamheid?

“Er zijn heel wat bedrijven die grote inspanningen leveren om duurzaam te zijn. Maar dat zijn vooral grote spelers die ook op Europees niveau meedraaien, zoals BNP Paribas, Siemens, Adidas, L’Oreal, Danone , Unilever, Sanofi, … . Als het om puur Belgische bedrijven gaat, denken we aan Umicore, UCB, … We zien veel kleinere sociale ondernemers opduiken die duurzaam ondernemen. Denk maar aan een technologiebedrijfje dat oplossingen bedenkt om plastic uit de zee te halen. Het goede is dat deze start-ups op hun beurt dan toch ook weer grotere firma’s triggeren om na te denken over duurzaamheid.”

Hoe weet je als consument of een bedrijf duurzaam is of niet?

“Eerst en vooral moet je je ervan bewust zijn dat geen enkel bedrijf perfect is. Het kan altijd beter. Maar als een firma duidelijke stappen onderneemt en blijft evolueren, is dat alvast een goed teken. Concreet kan je uitzoeken wat een bedrijf juist doet op vlak van solidariteit, welke maatregelen het neemt om een negatieve impact op het milieu te verkleinen, en of het bedrijf activiteiten ontwikkelt om zijn positieve impact te vergroten. Ook een open en transparante communicatie is daarbij belangrijk. Neem bijvoorbeeld eens een kijkje op de website, of vraag er gewoon naar. Een duurzame onderneming zal met trots al zijn verwezenlijkingen op tafel leggen.”

Zijn duurzame bedrijven de toekomst?

“Absoluut! Elk bedrijf, groot of klein, moet op termijn duurzamer worden om te kunnen blijven voortbestaan. En niet alleen omdat het zo zware boetes of reputatieschade kan vermijden – nu is dat dikwijls een belangrijke motivatie bij grote bedrijven – maar vooral ook omdat duurzaamheid heel wat nieuwe opportuniteiten met zich meebrengt. Een onderneming die zich op een duurzame manier kan heruitvinden helpt daar niet alleen zichzelf mee, maar ook zijn klanten en uiteindelijk de hele maatschappij. Duurzaam ondernemen is alleen maar win-win, voor iedereen.”

Wil je je eigen bedrijf duurzamer maken, maar weet je niet waar te beginnen? Of wil je meer weten over de inspanningen die BNP Paribas Fortis levert qua duurzaamheid? Hier lees je er meer over.

#PositiveBanking