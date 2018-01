Iedere dag warmetruiendag: "Bij ons thuis is het soms maar 9 graden" Jette Pellemans

Bron: AD 0 Wetenschap & Planeet Bij Evelien thuis is het ’s winters op de bovenverdieping 9 graden en beneden wordt het niet warmer dan een graad of 16. Bij Marloes is de temperatuur dezelfde als buiten. Ze zouden niet anders willen.

Als je het over koud wonen hebt, heeft de Nederlandse Evelien Matthijssen (36) nog wel een verhaal. "Gisteren hadden we pas écht een koud huis. We kwamen terug van een midweekje jeugdherbergen in West-Wallonië met onze drie kinderen van 8, 6 en 3 jaar en het was vijf graden in huis. We hebben geen cv die het op een behaaglijke temperatuur houdt." Het gezin had het warm gehad in de jeugdherberg. "Mijn vriend zwéétte gewoon van de hitte, de kinderen ook. Die weten ondertussen: als we gaan logeren in de winter, nemen we de zomerpyjama mee. Waarschijnlijk is het er warmer dan thuis."

