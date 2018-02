Ibiza en Mallorca schakelen over op 100 procent hernieuwbare energie Redactie

21 februari 2018

17u01

Bron: IPS 0 Wetenschap & Planeet De Balearen gaan tegen 2050 al hun energie uit hernieuwbare bronnen halen. Vandaag draait de Spaanse eilandengroep vooral op steenkool.

De regering van de Balearen heeft een wet klaar die de vier eilanden van de Balearen – Mallorca, Ibiza, Menorca en Fomentera – tegen 2050 volledig op hernieuwbare energie moet laten draaien.

Vandaag haalt de eilandengroep slechts 2 procent van zijn stroom uit hernieuwbare bronnen. Zonnepanelen en windmolens kregen tot nog toe altijd tegenwind voor hun visuele impact op het landschap.

Steenkoolcentrale

Bijna de helft (43 procent) van de elektriciteit op de Balearen komt van de steenkoolcentrale Es Murterar, in Alcúdia op Mallorca. De regioregering wil twee van de vier eenheden in 2020 sluiten, de overige twee in 2025.

Voor de wet is een meerderheid in het regioparlement, maar de centrale regering in Madrid ligt nog dwars over de sluiting van Es Murterar. Ze vreest dat de sluiting van de steenkoolcentrale de stroomprijs de hoogte zal injagen.

Madrid werkt ook aan een eigen klimaat- en energiewet en wat de regering van de Balearen wil, sluit daar niet zo mooi op aan.

De verwachting is dat het regioparlement de wet op de Klimaatverandering en Energietransformatie in de komende maanden goedkeurt. Hij treedt dan volgend jaar in werking. Tenzij Madrid het been stijf houdt. Dan moet het Grondwettelijk Hof zich over de wet buigen.

Alle auto’s elektrisch

Ook het verkeer wil de regioregering snel zien vergroenen. Vanaf 2025 zullen de eilanden geen nieuwe dieselvoertuigen meer toelaten, vanaf 2035 gebeurt hetzelfde met voertuigen op andere fossiele brandstoffen.

In 2050 moeten alle auto’s volledig elektrisch zijn. Autoverhuurbedrijven moeten al vanaf 2020 elektrische auto’s in hun aanbod opnemen.