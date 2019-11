Hulporganisaties slaan alarm: honger rukt op in Zuidelijk Afrika, vooral kinderen hard getroffen Klimaatverandering is centrale drijfveer voor toenemende voedselonzekerheid HAA

15 november 2019

11u58

Bron: IPS 5 Wetenschap & Planeet In negen landen in het zuiden van Afrika kampen nu al meer dan elf miljoen mensen met voedselonzekerheid door de droogte en klimaatverandering. En dat aantal zal nog groeien in de volgende maanden, waarschuwen hulporganisaties.

In Zimbabwe kampen 3,58 miljoen mensen met kritieke of acute honger, in Zambia 2,3 miljoen. In Mozambique maakten twee opeenvolgende cyclonen de situatie bijzonder prangend: 1,6 miljoen mensen lijden er honger door de mislukte oogsten en de vernielingen. Ook in het zuiden van Madagaskar en Angola rukt de honger op.

De cijfers staan in een gemeenschappelijk rapport van het Wereldvoedselprogramma, Unicef en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO)

Klimaatverandering

Volgens de organisaties is de klimaatverandering de centrale drijfveer voor de toenemende voedselonzekerheid in de regio, zowel door aanhoudende droogte als door overstromingen. Uit de cijfers blijkt dat kinderen extra hard getroffen worden, vooral in de armere delen van de maatschappij.

Het westen en centrum van de regio kreeg bijzonder weinig neerslag en kreunt onder de aanhoudende droogte. Namibië kreeg het minste regen in 35 jaar, waardoor 40 procent van de bevolking kampt met voedselonzekerheid.

In de ergst getroffen gebieden staan heel wat publieke waterpunten droog, waardoor gezinnen, ziekenhuizen en scholen zonder water komen te zitten.

Waterreserves slinken

De aanhoudende droogte doet ook de waterreserves snel slinken. Lake Kariba, een cruciale reserve voor Zambia en Zimbabwe, daalde het voorbije jaar met 7,5 meter en is nu nog maar voor 16 procent gevuld.

De gevolgen voor de landbouw zijn ingrijpend: sinds 2012 zijn er maar twee geslaagde oogsten geweest, en grote delen van de regio moeten zich nog herstellen van het klimaatfenomeen El Niño in de jaren 2015 en 2016.

De oogst zal dit jaar naar schatting 7 procent lager liggen dan vorig jaar, met de grootste verliezen in Mozambique, Zuid-Afrika, Zambia en Zimbabwe.

Ondervoeding

Hoewel Zuidelijk Afrika nog niet dezelfde acute ondervoeding kent als Oost-Afrika vormt elke toename van voedselonzekerheid een extra druk op de gezinnen. Het doet ook de druk toenemen op de al overbevraagde gezondheidssystemen in de landen.

In Mozambique bijvoorbeeld hebben naar schatting 67.500 kinderen nood aan een behandeling door ondervoeding, van wie 6.500 kinderen voor acute ondervoeding. Er zijn ook al 250 gevallen van vitamine B3-tekort in de provincie Sofala, die het zwaarst werd getroffen door cycloon Idai.