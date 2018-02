Huishoudrobots: veel meer dan alleen een duur speeltje Jolien Meremans

04 februari 2018

20u09

Bron: The Guardian 1 Wetenschap & Planeet De vooruitgang in het ontwikkelen van robots zorgt ervoor dat ze steeds menselijker worden. Ze nemen dagdagelijkse taken uit het huishouden over en bieden de gebruikers ervan meer vrije tijd. Welke prijs betaal jij voor 'de nieuwe huishoudhulp'?

Aeolus

Deze robot werd vernoemd naar de Griekse god van de wind. Hij heeft zijn naam niet gestolen want het speeltje doet in een vingerknip wat zijn gebruiker vraagt. Zijn grootste troef is dat hij je een biertje uit de koelkast kan halen, maar deze huishoudhulp kan ook stofzuigen, speelgoed ophalen en je verloren bril vinden. Het prijskaartje zal waarschijnlijk uit vijf cijfers bestaan en de fabrikanten hopen dat de robot later dit jaar in winkels zal verschijnen

Sony Aibo

Allergisch aan honden, maar toch nood aan een speelkameraadje? Dan is de Sony Aibo op jouw lijf geschreven. De robothond heeft aanraakgevoelige panelen en leert differentiëren tussen de stemmen van gezinsleden. Het werkt ook als een wifi-verbonden waakhond dankzij een camera ingebed in zijn neus. Momenteel is het beestje alleen beschikbaar in Japan voor 198.000 yen (1443 euro), plus een maandelijks abonnement van 2.980 yen (21,72 euro).

Buddy the robot

Als een soort lachende pannenkoek wordt Buddy aangeprezen als een metgezel die je kinderen kan begeleiden en oudere familieleden in de gaten kan houden. Buddy kan ook recepten voorstellen, je planning bijhouden, weersvoorspelling aankondigen en je op wieltjes volgen.

Sophia the robot

Deze lange, kale menselijke robot won Piers Morgan voor zicht toen ze op Good Morning Britain verscheen hem vroeg: "Ben je single?" De bot verbaasde iedereen met haar lichaamstaal en demonstreerde een goede taalbeheersing. Terwijl ze intellectueel volbracht is, heeft Sophia nog maar net leren lopen, vorige maand demonstreerde ze haar eerste paar benen.

Luka de uil

Hoewel veel ouders beweren dat lezen voor hun kinderen een van de leukste momenten op de dag is, kan deze Chinese robotuil het werk voor u doen. De vogel komt later dit jaar op de Amerikaanse markt en kan lezen uit een database van 50.000 boeken.