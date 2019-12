Hou kerncentrales langer open en voer elektrische salariswagens in: zo halen we de klimaatdoelstellingen volgens Vlaamse ingenieurs HAA

03 december 2019

08u28

Hou de twee jongste kerncentrales open tot na 2025 en voer een CO2-taks in voor alle fossiele brandstoffen. Het zijn enkele van de aanbevelingen die de Vlaamse ingenieursgroep IE-net doet aan beleidsmakers om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen. "We vragen aan de politiek om de zes aanbevelingen grondig door te nemen", zegt Jan Desmet, voorzitter van IE-net en professor Elektrotechniek aan de UGent.

Energie is de oorzaak én de oplossing van het klimaatprobleem, klinkt het in het rapport. De aanbevelingen van de ingenieurs werden in mei gepubliceerd naar aanleiding van het verkiezingsdebat van IE-net en de denktank Itinera, maar liggen vandaag opnieuw op tafel tijdens een energiedebat in Brussel.

Energieverbruik

Om de klimaatdoelstellingen van Europa en Parijs te halen, is een omschakeling van fossiele brandstoffen naar groene energie noodzakelijk. Er wordt vandaag al energie gepuurd uit zon en wind, maar niet genoeg. De ingenieursgroep wijst erop dat ons land zich heeft geëngageerd om tegen 2050 de CO2-uitstoot met 80 tot 95 procent naar beneden te halen. Als we echter voortdoen zoals we bezig zijn, halen we de klimaatdoelstellingen niet.

“In België zijn de laatste 20 jaar al vele miljarden geïnvesteerd om het energieverbruik te doen dalen en om meer hernieuwbare energie te produceren. Alleen zijn deze inspanningen slechts een druppel op de hete plaat”, staat in de nota. “Sinds de crisis van 2008 daalt het energieverbruik met amper 9 procent over een periode van 10 jaar, terwijl de bevolking en economie toenamen. Willen we tegen 2050 de CO2-doelstellingen van Europa en Parijs halen, dan moet het energieverbruik drastisch dalen.”

Kerncentrales

De Vlaamse ingenieursgroep werkte daarom zes strategische aanbevelingen voor politici uit. Zo pleit IE-net er onder meer voor om de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 langer op te houden. “Dit geeft meer tijd om duurzamere oplossingen voor de leveringszekerheid van elektriciteit te zoeken en te implementeren.” Afgelopen weekend nog pleitte ook de Belgische klimatoloog professor Jean-Pascal Van Ypersele, voormalig vicevoorzitter van het VN-panel van klimaatexperts IPCC, ervoor om een aantal kerncentrales langer open te houden.

Onder het motto “de vervuiler betaalt”, pleiten de Vlaamse ingenieurs verder ook voor een CO2-taks op alle fossiele brandstoffen (olie, steenkool en bruinkool). In de industrie bestaat al een soort CO2-taks, maar ook particulieren zouden die moeten betalen. “Dit creëert een geleidelijk en krachtig signaal waardoor het energiegebruik in alle sectoren zal dalen.” De experts denken daarbij vooral aan brandstoffen die gebruikt worden in voertuigen, en niet zozeer die van de woningen.

Salariswagens

Voorts vindt IE-net dat enkel elektrische bedrijfswagens nog te verantwoorden zijn. En dus pleit de groep voor een snelle omschakeling. Maatschappelijk zal het gemakkelijker zijn om werknemers een elektrisch voertuig te geven, dan de bedrijfswagens uit roulatie te halen, aldus Desmet. Andere aanbevelingen in het plan omvatten investeringen in onderzoek, ontwikkeling en opleiding, en investeringen in infrastructuur.

Kernwoord in het rapport is langetermijnvisie. Die is in ons land volgens de ingenieurs nog te weinig aanwezig. “Politici moeten verder kijken dan de volgende legislatuur. We vragen 10, 20, 30 jaar vooruit te kijken”, reageert Desmet bij de VRT. “In België is dat telkens een moeilijke oefening. Als de overheid verandert, moet er telkens heropgestart worden. Daarom vragen we aan de politiek om de zes aanbevelingen grondig door te nemen.”