Hooikoorts of toch Covid-19? Zo kan je ze van elkaar onderscheiden KVDS

20 mei 2020

11u42 0 Wetenschap & Planeet Het hooikoortsseizoen is in volle gang en omdat de symptomen gelijkaardig kunnen zijn aan die van Covid-19, heeft viroloog Steven Van Gucht tijdens de briefing over het coronavirus meegegeven hoe je de twee ziektebeelden van elkaar kan onderscheiden.



“Symptomen van een allergie verschijnen typisch zodra je blootgesteld wordt aan bepaalde hoeveelheden pollen en allergenen in de lucht, bijvoorbeeld bij het naar buiten gaan”, aldus Van Gucht. “Bij Covid-19 houden de symptomen doorgaans aan, ook als je binnen blijft.”

Koorts of spierpijn

Een allergie veroorzaakt meestal geen koorts of spierpijn. “Meestal heb je wel last van een lopende of een verstopte neus, hoesten, rode of jeukende ogen en wat lichte vermoeidheid. Niezen komt vaak voor, en is veel minder uitgesproken bij Covid-19”, aldus Van Gucht.





Bij Covid-19 kan je wel koorts ontwikkelen en vaak begint het met plotse en zware vermoeidheid. “Ook spierpijn wordt vaak vermeld en dat zijn dingen die vaak niet optreden bij een allergie.”

De viroloog heeft ook tips voor mensen met een allergie. “Draag een zonnebril, hang je was niet buiten te drogen, neem regelmatig een douche en was je haar”, klinkt het. “Het is ook best om buiten een mondmasker te dragen, zodat je geen druppels verspreidt als je niest. Het masker kan ook een klein beetje helpen tegen de allergenen in de lucht.”

