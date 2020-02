Hoogste temperatuur ooit in Argentijns Antarctica ADN

07 februari 2020

09u06

Bron: ANP 2 Wetenschap & Planeet In Argentijns Antarctica is gisteren de hoogste temperatuur ooit gemeten. Dat maakte de nationale meteorologische dienst bekend, melden verschillende media.

Met 18,3 graden was het nog nooit zo warm in het gebied sinds het begin van de metingen. Hiervoor lag het record op 17,5 graden, gemeten op 24 maart 2015.

Het record werd geregistreerd door een meetstation bij Esperanza, de hoofdstad van Argentijns Antarctica. Op een andere basis in het gebied, de Marambio-basis, steeg de temperatuur tot 14,1 graden. Voor die plek was dat een warmterecord voor de maand februari.



Het versneld smelten van gletsjers en vooral de ijskappen in Antarctica leiden tot een stijgende zeespiegel. Argentinië claimde zijn deel van Antarctica in 1943. Ook landen als Chili en het Verenigd Koninkrijk eisten delen op van het continent.